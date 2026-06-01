Ekonomický kalendář: Jaké jsou nejdůležitější události dne a týdne❓

Evropské indexy zahajují červen pozitivně. Nvidia a Microsoft táhnou technologický sektor. Trhy vstupují do nového měsíce s chutí k riziku, ale geopolitické napětí v Hormuzském průlivu drží investory v napětí.
📊 Otevření v Evropě
Evropské indexy otevírají opatrně v pozitivním teritoriu. Největší zisky si připisují EU50 (+0,43 %), ITA40 (+0,24 %) a NED25 (+0,22 %). Německo (DE40 +0,18 %) a Francie (FRA40 +0,21 %) solidně rostou. Mírně v červených číslech jsou VSTOXX (-0,25 %), evropský index volatility, a švýcarský SUI20 (-0,05 %). To naznačuje, že celková nálada je mírně býčí, bez paniky.
🌐 Globální sentiment
Širší pohled na trhy ukazuje převahu zelené barvy. Zisky vedou energetické komodity: NATGAS +2,56 %, OIL.WTI +2,43 %, OIL +2,15 %. Růst podporuje eskalace napětí mezi USA a Íránem a narušení provozu v Hormuzském průlivu, kde americké námořnictvo doprovází jen zlomek běžného obchodního provozu. Výrazně rostou také JP225 (+1,43 %) a CHN.cash (+1,16 %). US100 +0,61 % a US500 +0,33 % signalizují, že Wall Street se po silném květnu připravuje na nová maxima. Nasdaq v květnu přidal +8 % a S&P 500 +5,2 %.
📅 Dnešní kalendář
Dnešní den ovládne série květnových výrobních PMI z celého světa:
- Čína (Caixin) už zveřejnila údaj: 51,8. Výsledek je nad odhadem 51,5, předchozí hodnota byla 52,2. Jde o mírné zpomalení, ale index zůstává v pásmu expanze.
- HDP Polska za Q1 v 9:30. Odhad: +3,4 % r/r, předchozí hodnota +4,1 % r/r. Výsledek může být slabší.
- Výrobní PMI z Německa v 9:55. Odhad: 49,9, tedy pod hranicí 50 bodů.
- Výrobní PMI z eurozóny v 10:00. Odhad: 51,4.
- Americký ISM Manufacturing v 16:00. Odhad: 53,0 vs. předchozích 52,7. Jde o klíčový údaj dne.
Poznámka: Švýcarský HDP za Q1, zveřejněný v 9:00, dosáhl +0,7 % q/q, nad odhadem 0,6 %.
🔑 Co hýbe trhem?
- Geopolitika USA–Írán – Hormuzský průliv zůstává v režimu „krizového řízení“. Ceny ropy prudce reagují na každou zprávu o útocích.
- COMPUTEX Taipei + Microsoft Build – Jensen Huang (Nvidia) představuje čip N1X a superčip RTX Spark. První počítače s Windows na bázi ARM dorazí už příští týden.
- ISM Manufacturing v 16:00 – první tvrdá makroekonomická data týdne před pátečním reportem NFP. Odhad: 85 000 pracovních míst.
- Ropa a plyn jako geopolitický barometr – WTI se blíží k 90 USD. Jakékoli zprávy z Perského zálivu mohou vyvolat silnou reakci.
Zemní plyn posiluje o 2,5 % díky teplejšímu výhledu počasí 🔥
