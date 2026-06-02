Agentura Tasnim News Agency včera informovala o zastavení výměny zpráv mezi USA a Íránem. Tento krok má být podle zpráv protestem Íránu proti pokračujícím útokům Izraele na Libanon. Pravděpodobnost rychlé dohody mezi stranami klesá, což zatěžuje tržní sentiment.
Téměř všechny hlavní evropské indexy včera uzavřely v červených číslech.
- Německý DAX klesl o 0,4 %, francouzský CAC40 o 0,5 %, britský FTSE 100 o 0,7 %, zatímco švýcarský SMI odepsal až 1,8 %.
Na americkém kontinentu vypadala situace o něco lépe, což je pro Evropu před dnešním otevřením pozitivní signál.
- S&P 500 (+0,3 %) i NASDAQ Composite (+0,4 %) zamířily vzhůru. Růst táhly technologický a energetický sektor.
🌍 Geopolitika
- Jedním z klíčových pondělních témat bylo pozastavení zprostředkovaných jednání mezi Teheránem a Washingtonem. Má jít o íránský protest proti krokům Izraele.
- Benjamin Netanyahu však pokračuje v útocích proti Libanonu. Včera nařídil letecké údery na předměstí Bejrútu, hlavního města země.
- Donald Trump mezitím vyslal protichůdné signály. Uvedl, že „dohoda by mohla být podepsána do jednoho týdne“, ale zároveň řekl, že mu na jednáních „nezáleží“.
📈 Makroekonomická data
- Včerejší data ISM Manufacturing PMI za květen dosáhla hodnoty 54,0. To je výrazně nad očekáváním (53,0) i nad dubnovou úrovní (52,7). Index zároveň vystoupal na nejvyšší hodnotu od května 2022.
- Důležité pro inflační výhled je, že index ISM Prices Paid nečekaně klesl z 84,6 na 82,1. Stále však zůstává na historicky velmi vysokých úrovních.
- Na druhé straně data za nové objednávky (56,8) a zaměstnanost (48,6) překvapila směrem vzhůru.
- Dnes nás čeká zveřejnění květnových údajů o inflaci z eurozóny (11:00) a dubnová zpráva JOLTS o počtu volných pracovních míst na americkém trhu práce (16:00).
🌏 Asie
- Sentiment na asijských trzích zůstává smíšený.
- Čínský Hang Seng připisuje výrazné zisky (+2,3 %). Podporují ho technologičtí giganti – Tencent (+8,9 %) a Meituan (+8,5 %). Dobře si dnes vedou také BYD (+6,5 %) a Alibaba (+5,9 %).
- Naopak japonský NIKKEI 225 (-0,8 %) a jihokorejský KOSPI (-0,5 %) jsou v červených číslech.
💱 Měny
- V důsledku obecného sentimentu risk-off vstoupil americký dolar do týdne silnější. Z hlavních měn si aktuálně vede lépe pouze britská libra.
- Na chvostu je novozélandský dolar (-0,9 %), který odevzdává část zisků z posledních dnů po jestřábím obratu RBNZ.
- Ztráty zaznamenávají také skandinávské měny, které jsou silně závislé na tržním sentimentu. Odepisují přibližně 0,5 %.
- Mezi měnami rozvíjejících se trhů vyčnívalo kolumbijské peso. Včera zaznamenalo nejsilnější jednodenní posílení za více než 15 let. Pohyb je reakcí na překvapivě silný výsledek Abelarda de la Espriella v prvním kole prezidentských voleb.
🛢️ Komodity
- Kvůli obnoveným známkám eskalace včera rostly ceny ropy a LNG. Dnes sledujeme mírný pokles.
- Brent klesá o 0,8 % na přibližně 94 USD za barel, zatímco WTI odepisuje 1 % na 91 USD.
- Plyn na nizozemské burze TTF zlevňuje o 0,2 % na 48 USD za MWh a NATGAS klesá o 0,3 % na 3,17 USD za MMBtu.
- Naopak drahé kovy posilují.
- Zlato roste o 0,9 % na 4 525 USD za trojskou unci, zatímco stříbro vyskočilo o 2,5 % na 76,7 USD.
₿ Kryptoměny
- Klíčové kryptoměny pokračují v downtrendu.
- Bitcoin dnes oslabuje o 1,4 % na přibližně 70 380 USD, zatímco Ethereum klesá o 0,8 % na 1 987 USD.
