Ranní komentář: Prezidentská debata, regulace bank a cena ropy pod 70 dolarů

V úterý byla nálada na akciových trzích opět převážně pozitivní. Zatímco technologické akcie zaznamenaly po prudkém poklesu oživení, tradičním sektorům, jako jsou energetika a finanční služby, se nedařilo. Výrazný pokles cen ropy spolu s blížící se regulací Basel III endgame investorům v těchto segmentech příliš neprospěl. Finančnímu sektoru nepomohly ani příchozí zprávy o snížení výhledu největší banky JP Morgan v reakci na pokles úrokových sazeb. Dnes v noci, ve 3:00, se také uskutečnila druhá, resp. první prezidentská debata, ve které se jako potenciální vítězka voleb ukázala Kamala Harrisová, která z debaty vyšla jako vítězka. To se nicméně odrazilo v kurzu na její vítězství a finanční trh na to reagoval. Výnosy, dolar, ale i akciové indexy zaznamenaly pokles, neboť ekonomický plán Kamaly Harrisové počítá se zvýšením daní. To vše v dnešním ranním komentáři.