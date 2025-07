Ranní komentář: Trumpova cla, růst bitcoinu a ETF flows, úspěch nového Supermana

Minulý týden přinesl na trhy větší nejistotu kvůli obnoveným hrozbám Donalda Trumpa ohledně nových cel, která by mohla zasáhnout obchodní partnery USA napříč kontinenty. Investoři na to reagovali opatrně, což se projevilo kolísáním akciových trhů i posílením dolaru. Naopak bitcoin pokračoval v růstu, tažen silným zájmem institucionálních investorů a přílivem peněz do ETF fondů. V novém týdnu budou investoři sledovat hlavně výsledkovou sezónu v USA, která odstartovala reporty velkých bank, a také další komentáře kolem obchodní politiky, které mohou výrazně ovlivnit náladu na trzích.