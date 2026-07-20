Ranní komentář: Výprodej na AI infra akciích, růst cybersecurity akcií a nový čínský model

Pátek 17. července přinesl na Wall Street výrazný výprodej technologického sektoru. Indexy uzavřely v červených číslech — S&P 500 ztratil přibližně −1,0 %, Nasdaq odepsal −1,5 % a celý týden skončil pro trhy negativně. Za celý týden S&P 500 klesl o −1,6 % a Nasdaq o −2,9 %.
Hlavním spouštěčem páteční vlny prodejů byl nový čínský AI model. Čínský startup Moonshot představil model Kimi K3, který podle vlastních slov dosahuje výkonu srovnatelného s předními platformami OpenAI a Anthropic. Model je open-weight — parametry jsou dostupné ke stažení a úpravám — a překonává všechny testované modely s výjimkou Anthropic Claude Fable 5 a OpenAI GPT-5.6. Odezva trhu připomínala loňský šok z DeepSeeku: polovodičové firmy se propadly na obavách, že hyperscaleři mohou omezit investice do AI infrastruktury, přičemž obavy umocnila právě vylepšená čínská AI. Nvidia oslabila o −2,2 %, Alphabet o −2,2 %, SpaceX o −5,4 % a Tesla o −2,6 %.
Naproti tomu cybersecurity akcie se od zbytku trhu odtrhly. Palo Alto Networks (PANW) a řada jejích kybernetických rivalů v pátek rostla — PANW si v průběhu obchodování přidala 2,5 %, přičemž pozitivní impuls přinesl upgrade od Capital One Securities na Overweight. Sektor těží z rostoucí poptávky po bezpečnostních řešeních v době prudkého rozmachu AI. Energetický sektor byl v pátek v rámci S&P 500 jediným, který uzavřel v plusu.
Dnes výsledky reportují mimo jiné Steel Dynamics (STLD), HDFC Bank (HDB) a Domino's Pizza (DPZ).
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