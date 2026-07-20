Denní shrnutí: Čína ukazuje zuby v AI; Spojené království zažívá vládní revoluci 🏛️

Hlavní faktor volatility
Sentiment investorů v pondělí formovaly dva paralelní události: eskalace konfliktu mezi USA a Íránem a politické otřesy ve Spojeném království po inauguraci nového premiéra Andyho Burnhama. Prezident Donald Trump oznámil, že Írán „draze zaplatí“ za smrt amerických vojáků, což vyvolalo vlnu nejistoty na komoditním trhu, i když mediátoři pracují na desetidenním příměří. Tato kombinace geopolitického rizika a fiskální nejistoty ve Spojeném království vedla k současnému poklesu britských dluhopisů, akcií i libry, což je na trzích vzácný jev.
Geopolitika
Ve Spojeném království složil Andy Burnham přísahu jako nový premiér, zatímco Rachel Reevesová rezignovala na funkci ministryně financí poté, co odmítla přijmout post ministryně obrany. Novým ministrem financí se stal John Healey, což trhy po období nejistoty ohledně obsazení této klíčové pozice přijaly s určitou úlevou. Na Blízkém východě Spojené státy provedly devátou noc náletů proti Íránu v odvetě za útoky na ropné tankery v Hormuzském průlivu, zatímco jemenský Ansar Allah oznámil námořní blokádu proti Saúdské Arábii, což dále zvýšilo riziko narušení dodávek surovin.
Makrodata
Britská ekonomika zůstává pod tlakem. Růst HDP se v roce 2026 odhaduje pouze na 0,8 % po 1,3 % v roce 2025 a 1 % v roce 2024, což omezilo manévrovací prostor nové vlády v oblasti veřejných výdajů. Burnham zvažuje výdajový balíček ve výši přibližně 24 mld. GBP, který zahrnuje mimo jiné znárodnění Thames Water a zvýšení nezdanitelné části příjmu. Investoři k němu přistupují opatrně kvůli chybějícím detailům financování. Červnová data z polské ekonomiky přinášejí sérii pozitivních překvapení a ukazují na silnější než očekávané oživení. Polský statistický úřad představil sérii údajů, v níž téměř všechny klíčové ukazatele, od průmyslové a stavební produkce až po růst mezd, překonaly očekávání trhu. Tato čísla zlepšují hodnocení polské ekonomiky na konci druhého čtvrtletí, navzdory nedávným pochybnostem o jejím zdraví, což dále přispělo ke slabosti polského zlotého. V Kanadě inflace na měsíční bázi klesla rychleji, než se očekávalo.
Indexy
Americké indexy se aktuálně obchodují výše. Nasdaq Composite roste v kontraktu US100 o 0,62 %, zatímco S&P 500 sledovaný prostřednictvím US500 získal 0,12 %. Na druhé straně Atlantiku evropské trhy uzavřely níže: britský UK100 klesl o 0,83 %, španělský SPA35 ztratil 0,39 % a německý DE40 oslabil o 0,10 %, zatímco japonský JP225 vzrostl o 0,76 % a polský W20 přidal 0,70 %.
Akcie
Čínské akcie měřené kontraktem CHN.cash byly jasným lídrem růstu, když posílily o 3,31 %. Tento výkon výrazně odlišil tento trh od zbytku globálního prostředí. Na Wall Street se polovodičový sektor odrazil po poklesech z minulého týdne. Čínský sektor umělé inteligence se znovu dostal do centra pozornosti globálních trhů. Tentokrát díky společnosti Moonshot AI a uvedení modelu Kimi K3, který má podle tvůrců konkurovat nejpokročilejším řešením aktuálně dostupným na trhu.
Měny
Britská libra byla nejslabší hlavní měnou dne. Kurz GBP/USD klesl o 0,10 % na 1,3430 v reakci na personální změny v Burnhamově administrativě. Americký dolar posílil vůči většině měn, index USDIDX rostl o 0,24 %, zatímco EUR/USD oslabil o 0,12 % a EUR/PLN nepatrně vzrostl o 0,03 %.
Komodity
Ceny ropy rostly v reakci na napětí s Íránem, kontrakt OIL posílil o 0,93 % a OIL.WTI o 0,42 %. Stříbro vzrostlo o 1,50 %, zatímco zlato zůstalo pod tlakem a kleslo o 0,16 %. Zemní plyn zaznamenal prudký pokles a ztratil 2,54 %.
Kryptoměny
Bitcoin patřil mezi největší vítěze dne. Vzrostl o 1,52 % a dosáhl nejvyšší úrovně za více než měsíc, nad 65 000 USD. Růst doprovázela rally společností napojených na sektor kryptoměn, včetně Galaxy Digital a Circle.
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🔴 Komoditní výhled: Pšenice pokračuje v růstu. Cenu zvyšuje situace v Černém moři
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Černé moře znovu zdražuje potraviny. Útoky ohrožují světový obchod s obilím 🌾🚨
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