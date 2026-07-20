Konec cenových stropů PHM

1) Mělo to smysl?
- Od začátku jsem nebyl zastáncem zavedení cenového stropu. Právě vysoká cena nám dává signál, že někde existuje problém, něco se děje, a motivuje lidi k omezení spotřeby.
- Z vývoje jsme navíc viděli, že se trh opravil sám. Ceny se po významnou část doby platnosti stropu stejně pohybovaly pod jeho úrovní. Stále platí, že ČR měla a má jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropě, a to i po zrušení stropu.
- Na druhou stranu je nutné říci, že především v prvních dnech pomohl cenový strop zabránit panice z toho, že ceny pohonných hmot raketově vzrostou. Nedocházelo proto v takové míře k náporům na čerpací stanice ani k tankování do zásoby kvůli obavám z růstu cen. Taková situace by mohla mít negativní dopad na dostupnost pohonných hmot.
2) Kolik to přibližně stálo?
- Záleží na tom, z jakého pohledu se na náklady díváme. Pokud jde o státní rozpočet, sleva na spotřební dani z nafty podle odhadů vedla k výpadku příjmů ve výši přibližně jedné miliardy korun měsíčně. Celkově tedy šlo zhruba o 3,5 miliardy korun.
- K tomu můžeme přičíst nižší výběr DPH kvůli nižším cenám v prvních týdnech. Z pohledu celkového dopadu na státní rozpočet však nešlo o zásadní částku.
- Většinu negativních dopadů nesly čerpací stanice. To platilo zejména v případech, kdy byly nuceny prodávat pod náklady, protože se vývoj cenového stropu neshodoval s vývojem na trhu.
- Výpočet stropu sice vycházel z vývoje velkoobchodních cen pohonných hmot, ale z cen za poslední dny. U čerpacích stanic se přitom změny velkoobchodních cen promítaly do konečných cen se zpožděním přibližně jednoho až dvou týdnů.
3) Jsme poslední zemí s podobnou regulací?
- ČR ukončuje toto opatření později než například Německo a Polsko. Patříme však do skupiny zemí, které podobná opatření postupně uvolňují.
- Přístup české vlády tak v evropském kontextu nijak zásadně nevybočuje.
4) Co lze dále očekávat od cen?
- Je třeba říci, že k růstu cen by došlo, i kdyby cenové stropy nadále platily. Cenový strop by se totiž kvůli růstu velkoobchodních cen pohonných hmot postupně zvyšoval.
- K tomuto efektu se přidá návrat spotřební daně z nafty na původní úroveň. U benzinu lze v tomto týdnu očekávat růst cen přibližně o 2 koruny za litr, zatímco u nafty přibližně o 4 koruny za litr.
- Výrazné však budou rozdíly mezi jednotlivými čerpacími stanicemi. Stanice na dálnicích a městských okruzích budou pravděpodobně výrazně dražší než stanice ve městech, kde je silnější konkurence.
- Můžeme proto vidět poměrně rychlý růst průměrných cen, některé čerpací stanice však budou zdražovat pouze mírně.
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