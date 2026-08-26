Ranní přehled 🚩 Ropa se propadá na 85 USD, trhy čekají na výsledky Nvidie

Americké indexy včera mírně oživily díky poklesu cen ropy a dluhopisových výnosů, což před dnešními výsledky Nvidie lehce zlepšilo chuť riskovat. Nejlépe si vedl Nasdaq 100, zatímco polovodičové akcie po několika slabších seancích část ztrát smazaly. Dnes se futures na Wall Street obchodují mírně níže, přičemž investoři sledují nejen výsledky Nvidie, ale také americká data PCE v 14:30 a ropný trh, kde se ceny propadly přibližně k 85 USD za barel.
- Futures na ropu Brent (OIL) klesly přibližně k 85 USD za barel díky nadějím na obnovení přepravy přes Hormuzský průliv a signálům nižšího rizika další eskalace konfliktu. Nižší ceny energií zmírnily inflační obavy a podpořily americký trh státních dluhopisů.
- Zlato dnes klesá o 0,3 % směrem k 4 650 USD za unci, zatímco Bitcoin zůstává v pásmu 78 000–79 000 USD. AUDUSD roste po silnějších než očekávaných inflačních datech z Austrálie, kde celková CPI inflace vzrostla meziročně o 3,5 % oproti očekávaným 3,3 % a předchozím 3,8 %. Očištěná inflace podle trimmed mean dosáhla 3,6 % y/y oproti očekávaným 3,5 % a předchozím 3,6 %.
- Včerejší makroekonomická data byla smíšená. Spotřebitelská důvěra v USA klesla na nejnižší úroveň od začátku roku, současně se zhoršilo hodnocení podnikatelských podmínek i výhledu trhu práce. Investoři proto před dnešním zveřejněním Fedem preferovaného ukazatele inflace zůstávají relativně opatrní.
- USA a Írán údajně dosáhly dohody o příměří, přičemž oficiální oznámení by mohlo přijít v následujících dnech. Informaci jako první přinesla ruská agentura RIA Novosti, což trh vnímal jako faktor mírně zvyšující důvěryhodnost tohoto scénáře.
- Nová dohoda má údajně zahrnovat volnou plavbu Hormuzským průlivem a obnovení jednání podle Islámábádského memoranda. Axios již dříve uvedl, že Marco Rubio naznačil, že útoky na Írán budou alespoň dočasně pozastaveny.
- Washington ani Teherán dohodu nepotvrdily, přesto Omán a Írán samostatně navrhly dočasný mechanismus pro obnovení provozu přes průliv. Íránské zdroje uvádějí, že domácí vyjednavači nadále požadují návrat USA k původnímu memorandu a zavedení článku 5, který Teherán interpretuje jako právo Íránu určovat pravidla průjezdu Hormuzským průlivem.
- To naznačuje, že pozice obou stran zůstávají relativně nezměněné a pokrok je zatím omezený. Včera Hormuzským průlivem proplulo pět nákladních plavidel, výrazně méně než desetidenní průměr 15.
- Schnabel z ECB uvedla, že evropská ekonomika se podle všeho vyvíjí stále solidnějším tempem a že silná ekonomika vyžaduje vyšší úrokové sazby. Zároveň upozornila, že situace na energetickém a plynovém trhu zůstává poměrně znepokojivá.
- Po včerejším uzavření amerického trhu zveřejnily výsledky Intuit a Zoom Communications. Navzdory relativně solidním výsledkům akcie obou společností klesají přibližně o 10 %, respektive 5 %.
Graf ropy (OIL, D1 interval)
Futures na ropu se poprvé od poloviny června dostaly k 200dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru EMA200 a zatím se kolem této úrovně stabilizují, jak naznačují spodní knoty svíček. Technický obraz stále působí spíše ve prospěch medvědů, přičemž poblíž 93,5–94 USD je patrná formace dvojitého vrcholu. Pokud úroveň 85 USD neudrží roli supportu, další klíčová zóna se podle cenové akce nachází mezi 78 a 80 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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