Ranní shnrutí (22.10.2025)

- Netflix po zklamání z výsledků klesá v předobchodní fázi o zhruba 6 %.
- Zlato a stříbro zastavují rekordní vybírání zisků.
- USD ztrácí kvůli obnovené chuti k riziku.
- Hlavní akciové indexy v USA a Evropě se po rekordní seanci indexu DJIA a před zveřejněním výsledků společností SAP a Netflix obchodují mírně výše (US100: +0,15 %, EU50: +0,05 %, DE40 beze změny).
- Akcie společnosti Netflix po skončení obchodování klesají o zhruba 6 % po slabších než očekávaných výsledcích za 3. čtvrtletí 2025. Tržby dosáhly 11,51 miliardy USD oproti konsensu agentury Bloomberg ve výši 11,52 miliardy USD (odhad společnosti: 11,53 miliardy USD) a zisk na akcii 5,87 USD oproti očekávaným 6,94 USD. Provozní marže klesla na 28 % v důsledku jednorázového daňového poplatku v Brazílii. Pozitivní je, že Netflix ve 4. čtvrtletí předpověděl tržby ve výši 11,96 miliardy USD a 29% marži v roce 2025, což je nad konsensem. Zapojení uživatelů bylo popsáno jako „zdravé“, přičemž budoucí růst by měl být tažen především reklamním byznysem.
- Hlavní ekonom ECB Philip Lane varoval, že banky v eurozóně jsou nadále vystaveny rizikům plynoucím z možného zpřísnění financování v amerických dolarech, které tvoří až 28 % jejich závazků. Navzdory silnějším likviditním rezervám by náhlý nedostatek dolarů mohl omezit poskytování úvěrů, což Lanea přimělo k výzvě k přísnějšímu sledování rizik spojených s dolarem.
- Sentiment v celém asijsko-pacifickém regionu je smíšený v souvislosti s vybíráním zisků v technologickém sektoru. ČN.cash a HK.cash klesají o 0,3 %, resp. 0,4 %, zatímco JP225 se obchoduje mírně výše (+0,8 %).
- Japonský vývoz se v září meziročně odrazil o 4,2 % (konsenzus agentury Bloomberg: 4,6 %, předchozí: -0,1 %). Slabší než očekávaný výsledek byl způsoben především 13,3% poklesem dodávek do USA po zavedení nových cel, který byl kompenzován silným růstem do Asie (+9,2 %), Číny (+5,8 %) a EU (+5,0 %), podpořeným poptávkou po IT a polovodičových produktech. Dovoz vzrostl o 3,3 % díky strojům a elektrickým zařízením, což svědčí o pokračujících kapitálových investicích. Navzdory schodku obchodní bilance údaje podporují pokračující hospodářské oživení Japonska a zvyšují očekávání dalšího zvyšování sazeb BoJ.
- Indie a USA jsou údajně blízko dokončení obchodní dohody, která by snížila cla na indické zboží z 50 % na přibližně 15-16 %. V rámci dohody by Indie postupně snížila dovoz ruské ropy a povolila dovoz geneticky modifikované kukuřice. Dohoda by mohla být podepsána na summitu APEC a pravděpodobně by podpořila indický akciový trh.
- Na devizovém trhu prochází dolar rozsáhlou korekcí, kdy dochází k odlivu peněz z jiných bezpečných přístavů (jenu a franku) směrem k rizikovějším měnám. Nejvýkonnějšími měnami zemí G10 jsou měny protinožců (AUDUSD: +0,25 %, NZDUSD: +0,3 %). EURUSD se po čtyřech seancích poklesu v řadě odráží o 0,1 % na 1,1615.
- Klíčové drahé kovy se navzdory počátečním výprodejům dostaly do kladných hodnot, což odráží vybírání zisků a obavy z ocenění. Zlato vzrostlo o 0,3 % na 4 136 USD/oz, stříbro o +0,5 % na 48,98 USD/oz. Solidní výsledky z Wall Street mohou dále zatížit poptávku po bezpečném přístavu.
- Ropa Brent roste o 0,6 % a WTI o 1,1 %, zatímco NATGAS rozšiřuje zisky o další 1 % po rolování kontraktů.
