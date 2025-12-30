DE40: DAX dosáhl 2,5měsíčního maxima 📈 Rheinmetall roste kvůli obnovenému napětí mezi Ruskem a Ukrajinou

Německý trh dnes zažívá silnou obchodní seanci, přičemž akcie kótované ve Frankfurtu plošně rostou. Celkový sentiment v Evropě zůstává pozitivní – zisky zaznamenávají také londýnský index FTSE a pařížský CAC 40. V posledních týdnech byly evropské trhy podporovány nadějemi na možné ukončení války na Ukrajině. Včerejší zprávy však naznačují, že vyhlídky na mírovou dohodu se opět vzdalují. Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku dronem na jednu z rezidencí Vladimira Putina poblíž jezera Valdaj, a to ve stejný den, kdy prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil Mar-a-Lago s delegací. Moskva pohrozila odvetou a naznačila tvrdší postoj v jednáních.
Graf DE40 (D1)
Futures na DAX se obchodují na nejvyšší úrovni od 13. října, když prolomily hranici 24 600 bodů. Index od poloviny listopadu posílil přibližně o 10 %, přestože objem obchodování s futures kontraktem v posledních dnech roku 2025 znatelně klesl.
Zdroj: xStation5
Na německé burze dnes patří mezi nejvýkonnější tituly Rheinmetall, Infineon, Mercedes-Benz a bankovní sektor, zejména Commerzbank a Deutsche Bank. Naopak Siemens a Deutsche Börse jsou pod tlakem. Akcie frankfurtského provozovatele burzy nadále nedokážou udržet výraznější zotavení po nedávných prudkých poklesech.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Vrací se obranné akcie do módy?
Obranný sektor dnes výrazně posiluje, protože investoři započítávají scénář, ve kterém bude mírová dohoda na Ukrajině odložena o několik dalších měsíců. Údajný ukrajinský útok dronem na Putinovu rezidenci odsoudily Čína a Indie, zatímco Donald Trump uvedl, že informace, které původně obdržel od ruského lídra, ho rozzuřily – přesto stále neexistuje potvrzení, že se útok skutečně odehrál.
- Trump včera k situaci uvedl, že zastavil dodávky střel Tomahawk na Ukrajinu, což by mohlo vyslat Rusku signál o ochotě podpořit eskalaci, pokud by se prokázalo, že to je právě Moskva, kdo maří jednání prostřednictvím manipulace informací vůči USA.
- Ukrajina jakýkoli útok na Putinovu rezidenci popřela.
- Rusko oznámilo zpřísnění vyjednávací pozice, přičemž ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Moskva aktuálně drží na bojišti strategickou iniciativu. Podle něj by Ukrajina měla přistoupit na odstoupení Donbasu, Chersonské a Záporožské oblasti a Krymu.
- Lavrov rovněž zopakoval, že Moskva preferuje bezpečnostní záruky v souladu s ultimátem z roku 2021 adresovaným „Západu,“ které podle něj zůstalo bez adekvátní odpovědi.
- To naznačuje, že koncept „amerických bezpečnostních záruk,“ který podle slov polského premiéra Donalda Tuska může zahrnovat zvýšenou vojenskou přítomnost u hranic Ukrajiny s Ruskem, je pro Kreml v této fázi nepřijatelný.
- Za těchto okolností by Ukrajina po konfliktu fakticky skončila v „šedé zóně.“
Tento zásadní rozpor spolu s nevyřešenou budoucností části Donbasu, kde Ukrajina vybudovala rozsáhlé obranné linie, jež chce Rusko začlenit do svého území, v tuto chvíli oddaluje možnost mírového řešení.
Cena akcií Rheinmetall, RHM.DE (D1)
Akcie německého obranného giganta se snaží znovu dostat nad 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA200, červená linie), přičemž dnes rostou o více než 2 %. Kupci se pokoušejí o obrat krátkodobého downtrendu, zatímco RSI zůstává poblíž neutrální úrovně. Podle údajů Goldman Sachs vzrostl široký evropský obranný index letos o více než 70 %, zatímco akcie Rheinmetall přidaly přibližně 150 %.
Zdroj: xStation5
