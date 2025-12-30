Naděje na mírovou dohodu slábnou, ropa stagnuje navzdory geopolitickému napětí

-
Ceny ropy mírně vzrostly, ale zůstávají bez větších výkyvů.
-
Trh reaguje na eskalaci konfliktu v Jemenu a nejistotu ohledně Ruska a Ukrajiny.
-
Obavy z narušení dodávek jsou vyvažovány vnímáním globálního přebytku.
-
Analytici očekávají pokles cen v 1. čtvrtletí 2026 kvůli "ropnému přetlaku".
-
Ceny ropy zůstaly během dnešního obchodování relativně stabilní, jelikož investoři zpracovávali nové geopolitické události a zároveň ztratili důvěru v možnou mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Trh navíc reaguje na eskalaci napětí na Blízkém východě, konkrétně v Jemenu, kde pokračují letecké útoky vedené Saúdskou Arábií.
Kontrakty na Brent s dodáním v únoru se obchodovaly za 62,09 USD za barel, tedy o 15 centů výše, zatímco aktivnější březnový kontrakt vzrostl o 12 centů na 61,61 USD. Americká lehká ropa WTI posílila o 14 centů na 58,22 USD. Obě hlavní benchmarky v předchozí seanci vzrostly o více než 2 %, a to v reakci na zprávy o saúdských útocích a obvinění Moskvy, že Ukrajina cílila na sídlo prezidenta Putina.
Ukrajina obvinění odmítla jako neopodstatněné a sabotující mírové rozhovory, zatímco americký prezident Trump vyjádřil po telefonátu s Putinem rozhořčení nad údajným útokem. Analytici se shodují, že trh začíná vnímat uzavření dohody jako stále méně pravděpodobné, což přispívá k nejistotě.
Situaci komplikuje také napětí mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty v Jemenu. Saúdská koalice provedla útoky proti cílům označeným jako zahraniční vojenská podpora pro separatisty podporované SAE a žádá jejich stažení z oblasti.
Napětí roste i vůči Íránu. Prezident Trump naznačil, že USA by mohly podpořit další úder na Írán, pokud by Teherán obnovil jaderný nebo balistický program.
Navzdory obavám z výpadků dodávek panuje na trhu stále přesvědčení o globálním přebytku ropy, který by mohl omezit růst cen. Analytik Ed Meir ze společnosti Marex očekává, že ceny budou v prvním čtvrtletí 2026 klesat právě kvůli přebytku nabídky.
Graf OIL (H1)
Cena ropy na hodinovém grafu vykazuje pozitivní technické nastavení, když se aktuálně obchoduje kolem 61,69 USD. Klouzavý průměr EMA 50 (61,39 USD) i SMA 100 (61,50 USD) byly úspěšně proraženy směrem vzhůru, což potvrzuje změnu krátkodobého trendu a návrat kupců na trh. CCI dosahuje hodnoty 144,3, což značí překoupené pásmo a poukazuje na silný nákupní tlak. Momentum je na úrovni 100,2, tedy stabilně nad hodnotou 100, což potvrzuje rostoucí dynamiku cen. Objem obchodů v posledních hodinách mírně rostl, což naznačuje zvýšený zájem o tento instrument v době průrazu nad klíčové úrovně.
Zdroj: xStation5
