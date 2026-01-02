Ranní shrnutí (02.01.2026)

- Tržní sentiment během první akciové seance roku 2026 je převážně pozitivní. Široký benchmark asijských indexů uzavřel téměř o 1 % výše, v čele s polovodičovými a internetovými akciemi. Akcie Samsungu dosáhly nových historických maxim, zatímco čínské Baidu vyskočilo o více než 7 % poté, co se čipová divize společnosti uvedla na burzu v Šanghaji a první den obchodování vzrostla zhruba o 400 %.
- Futures na americké akciové indexy rostou, přičemž US100 je výše téměř o 0,9 %. Zároveň futures na evropské indexy naznačují, že obchodování v Evropě může začít v mírně slabší náladě. Pokrok v jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem se znovu zastavil a Volodymyr Zelensky zdůraznil, že „nikdy nepodepíše slabou dohodu“. Dodal, že zbývajících 10 % nevyřešených bodů v jednacím procesu je zásadních, protože se týká ukrajinského území a bezpečnostních záruk.
- Drahé kovy výrazně rostou. Zlato přidává téměř 1,5 % na 4 450 USD za unci, zatímco stříbro roste o více než 4,5 % a vrací se nad 74 USD. Výše je i měď. Rok 2025 byl pro kovy nejlepším rokem od roku 1979. Zajímavé je, že roste také dolarový index USDIDX, ale to nebrání tomu, aby rostly i kryptoměny. Ethereum se dostalo nad 3 000 USD a Bitcoin se obchoduje poblíž 89 000 USD, což býkům dává naději na breakout z konsolidace, pokud se udrží začátkem roku nastartované růstové momentum.
- V prostředí pokračujícího geopolitického napětí je ropa výše téměř o 0,5 % na 61 USD za barel, zatímco NATGAS klesá o více než 3 % na 3,58 USD za MMBtu. Předpovědi počasí NOAA naznačují, že podmínky ve Spojených státech mezi 6. a 12. lednem budou převážně teplé.
- Podle ruských úřadů si novoroční útok drony, který provedly ukrajinské ozbrojené síly, vyžádal 24 mrtvých a nejméně 50 zraněných v rusky okupované obci v ukrajinské Chersonské oblasti. Údajně tři drony zasáhly kavárnu a hotel v letovisku Khorly na pobřeží Černého moře. Ukrajina tyto zprávy popírá. Na Silvestra ukrajinský vojenský mluvčí agentuře Interfax řekl, že kyjevské síly cílí pouze na ruské vojenské nebo energetické objekty.
- Donald Trump sdílel na Truth Social článek, který citoval zprávu New York Times naznačující, že údajný ukrajinský pokus zasáhnout Putinovu rezidenci byl další manipulací ze strany Moskvy, zatímco ruský vůdce dál uvádí amerického prezidenta v omyl a v této fázi bojů nepovažuje mír za vhodnou možnost. Skutečnost, že Trump tento text sdílel, může naznačovat ochlazení vztahů mezi oběma zeměmi.
- Americká pobřežní stráž dál sleduje tanker převážející íránskou ropu do Venezuely. Plavidlo údajně změnilo vlajku na ruskou a Rusko zaslalo oficiální diplomatickou nótu se žádostí, aby Spojené státy pronásledování ukončily. Mezitím Volodymyr Zelensky poděkoval Chorvatsku a Rumunsku za připojení k iniciativě PURL, která umožňuje Ukrajině nakupovat americké zbraně. Obě země poskytnou Ukrajině 75 milionů USD. Od srpna se k PURL připojilo 24 zemí.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Masivní zisky amerických indexů zcela smazány
Tři trhy, které sledovat příští týden (02.01.2026)
US Open: Silný start nového roku pro Nasdaq! 🚀
BREAKING: Americký prosincový index PMI ve výrobě setrval na 51,8; pokles z listopadových 52,2 📌
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.