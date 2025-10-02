Ranní shrnutí (02.10.2025)

- Asijská seance přinesla silné zisky napříč hlavními akciovými indexy; Nikkei vzrostl o více než 1,2 %, zatímco hongkongský Hang Seng posílil o 1,6 %. Trh se soustředil na dohodu společností Samsung a SK Hynix s OpenAI; akcie SK Hynix dosáhly 25letého maxima (růst o 9 %), zatímco Samsung posílil o více než 4 %. Na makroúrovni vykázal spotřebitelský sentiment v Japonsku mírné zlepšení, když se zvýšil na 35,3 z předchozích 35,2 a 34,9 bodu.
- Rally v Asii se promítla do zlepšení nálady u futures na evropské i americké indexy, přičemž US100 se vyšplhal o 0,25 % k úrovni 25 100 bodů.
- Včerejší slabší než očekávané údaje o zaměstnanosti ADP trhy uvítaly a podpořily očekávání dalšího snížení sazeb Fedu ještě v tomto roce. Zítřejší zpráva NFP bude pravděpodobně odložena, takže Fed bude mít k dispozici poměrně holubičí údaje z trhu práce, což naznačuje dokonce další 2 snížení sazeb v tomto roce.
- Podle Goldman Sachs se nyní zvýšila pravděpodobnost zrychlení hospodářského růstu v USA. Na druhou stranu agentura S&P Global upozornila, že pokračující uzavírka americké vlády zvyšuje nejistotu v širším ekonomickém výhledu.
- Agentura Fitch Ratings se vyjádřila k zastavení činnosti americké vlády: "Dlouhotrvající přerušení by mohlo mírně zpomalit hospodářský růst USA. (...) Makroekonomický dopad shutdownu je v krátkodobém horizontu omezený. Trhy vnímají shutdown jako potenciálně holubičí, což podporuje zlato, ale má dopad na americký dolar
- Akcie společnosti Intel včera posílily poté, co Semafor informoval, že společnost nyní vede počáteční jednání o přidání AMD jako zákazníka v oblasti slévárenství. Rovněž akcie Pfizer vzrostly o více než 6 % po zvýšení ratingu analytiky BMO a zprávě Politico, že Trump odložil uvalení farmaceutických cel kvůli vyjednávání o cenách léků.
- Trump minulý týden pohrozil trojcifernými cly na dovoz léčiv počínaje středou. Bílý dům nyní tvrdí, že je možná nebude muset zavést. Podle představitele Bílého domu Trumpova administrativa pozastavila svůj plán na zavedení cel, aby mohla vyjednat dohody s farmaceutickými giganty a vyhnout se tak vyšším clům na jejich značkové výrobky, jako je například dohoda oznámená se společností Pfizer.
