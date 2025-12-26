Tři trhy, které stojí za pozornost v příštím týdnu (26.12.2025)

Jak se blížíme ke konci roku 2025 a začátku roku 2026, období přelomu roku – obvykle doba nízké aktivity – tentokrát překvapí hustým ekonomickým kalendářem. Mezi nejvýznamnější události patří přesunutá týdenní zpráva o zásobách ropy a zápis ze zasedání FOMC. Přestože příští týden připadá na první pátek v měsíci, zpráva o zaměstnanosti mimo zemědělství (NFP) byla odložena. Vzhledem k tomu, že hlavní burzy budou 31. prosince a 1. ledna uzavřeny, investoři by se měli zaměřit na EURUSD, stříbro a US500.
EURUSD
V nadcházejících dnech dorazí řada makroekonomických údajů z USA: pondělní prodeje rozestavěných domů, středeční počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti a páteční finální indexy nákupních manažerů (PMI) za prosinec pro eurozónu a Spojené státy. Kvůli silvestrovskému svátku byla zápisnice z prosincového zasedání FOMC přesunuta na úterý. To bude klíčová událost pro americký dolar. Rétorika po posledním rozhodnutí Fedu byla nejednoznačná – na jedné straně významný rozkol mezi členy výboru, na druhé prognózy ospravedlňující další snižování sazeb. Zápis může objasnit, která z těchto sil bude určující pro vývoj měny.
STŘÍBRO
Extrémní geopolitická nejistota a strukturální deficit nabídky učinily ze stříbra v roce 2025 nesporného lídra napříč širokým spektrem aktiv. Výhled na konci roku je zajímavý: zatímco někteří investoři mohou přistoupit k vybírání zisků, jiní pravděpodobně využijí agresivní uptrend. Ačkoliv zůstávají relevantní i americká data a zápis z FOMC, vývoj stříbra může být více ovlivněn zprávami o mírových jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem a stavem americké námořní blokády Venezuely.
US500
Bouřlivý rok 2025 se pro futures navázané na hlavní americký akciový index blíží ke konci v optimistickém duchu. US500 před vánoční přestávkou dosáhl nových historických maxim, zatímco technologicky orientovaný US100 stále zaostává. Stejně jako na trhu s drahými kovy mohou být indexové futures ovlivněny rebalancováním portfolií na konci roku. Sezónnost však zůstává faktorem – druhá polovina prosince tradičně nahrává americkým akciím a trh se nyní blíží lednu, statisticky jednomu z nejsilnějších měsíců z hlediska průměrných výnosů.
