Denní shrnutí: Trhy se konfliktu nebojí, valuace se normalizují

- První seance týdne přinesla skok volatility, tažený hlavně vypuknutím války v Íránu. Počáteční panika podle všeho rychle ustoupila opatrnému optimismu.
- Růst táhne Russell, indexové futures jsou směrem k závěru seance zhruba o 0,7 % výše. Ostatní benchmarky Wall Street se drží poblíž předchozího závěru.
- Navzdory částečné normalizaci cen v průběhu seance konflikt zjevně formuje tok kapitálu. Pod tlakem jsou cestovní tituly: aerolinky, provozovatelé výletních plaveb a cestovní agentury. Rostou firmy, které profitují z těžby a distribuce ropy, stejně jako výrobci zbraňových systémů.
- V USA byla zveřejněna data PMI a ISM z průmyslu. Náladu podpořily hodnoty nad očekáváním. PMI vyšlo na 51,6 oproti očekávaným 51,2. ISM vzrostl na 52,4 oproti očekávání 51,7. Velkou obavou je však výrazně inflační údaj u průmyslových cen, který vyskočil na 70,5.
- Donald Trump se večer vyjádřil k vojenským operacím. Oznámil eskalaci leteckých úderů na Írán a zopakoval slova ministra obrany, že USA „nevylučují“ pozemní invazi.
- V Evropě investoři zažili jednu z nejhorších seancí za poslední měsíce, když všechny hlavní indexy klesly o více než 1 %. Největší propady byly v Německu, kde DAX ztrácel až 2,4 %.
- Důsledky konfliktu na Blízkém východě jsou pro Evropu výrazně tvrdší než pro USA. Problémem nejsou jen vyšší ceny ropy a plynu. Perský záliv je jedním z klíčových světových uzlů pro zpracování hliníku a tento kov je zásadní pro průmyslovou základnu Evropy.
- V Evropě byly zveřejněny také PMI. Data překonala očekávání ve Švédsku (56,1), Německu (50,9), Francii (50,1) a Itálii (50,6). Zklamání přišlo z Polska (47,1), Británie (51,7) a Švýcarska. Španělsko bylo zhruba v souladu s očekáváním (50,0).
- V Německu data o maloobchodních tržbách ukázala výraznější zpomalení, než se čekalo. V lednu (sezonně očištěno) tržby klesly o 0,9 % oproti očekávaným 0,4 %.
- Rostoucí geopolitická nejistota a očekávání vyšších nákupů americké ropy a plynu posílily dolar o 0,7 % vůči euru, o 0,8 % vůči jenu a o 1,5 % vůči franku. Euro zároveň oslabilo o více než 0,5 % vůči libře.
- U zemědělských komodit se odvíjí zpět pozdní pohyb z minulého týdne. Pšenice klesá o 3 %, zatímco kakao roste o 3 %.
- Plnohodnotné vojenské aktivity v okolí Hormuzského průlivu posunuly ceny ropy na úrovně nevídané od Operace „Midnight Hammer“ v polovině roku 2025. Počáteční skok o více než 10 % se později zredukoval na 5–6 %. Futures na zemní plyn také umazaly růst ze 7 % na 3 %.
- U drahých kovů je vidět výběr zisků u stříbra, které klesá o více než 5 %. Zlato je výše o 1 %.
- Napětí na Blízkém východě podpořilo krypto. Téměř všechny tokeny výrazně rostou. Bitcoin je výše o 5 % a dostává se nad 68 tis. USD. Ethereum je rovněž +5 % a zpět nad 2 000 USD. Solana roste o více než 5 % a do závěru seance se obchoduje kolem 87 USD.
