US OPEN: Válka v Íránu zasahuje trhy

Globální trhy se nyní téměř výhradně soustředí na eskalaci konfliktu mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé do podoby plnohodnotné války. Všechny země v oblasti Hormuzského průlivu jsou nyní pravidelně pod palbou, samotný průliv je blokován, letiště a přístavy jsou téměř zcela mimo provoz a řada rafinerií byla poškozena a/nebo funguje v krizovém režimu.
Na otevření seance ropa WTI roste o více než 6 %, americké futures na LPG přidávají přes 3 % a zlato posiluje o 1 %. Dolar zpevňuje přibližně o 0,5 %. Indexy na Wall Street zahajují obchodování se ztrátami kolem 1,2 %, nicméně v průběhu seance trh část ztrát umazává a přechází mírně do kladného teritoria.
Největším rizikem pro trh je nyní výrazný tlak na dodávky ropy a plynu. To povede k růstu cen energetických komodit a následně k vyšší inflaci, což by centrálním bankám odebralo prostor pro snižování sazeb. Takový vývoj by mohl zpochybnit řadu předpokladů investorů ohledně trajektorie růstu v nadcházejících čtvrtletích.
Makroekonomická data:
V USA byla zveřejněna únorová data výrobního PMI a ISM.
- PMI dosáhl hodnoty 51,6 oproti očekávaným 51,2 (z předchozích 51,2).
- ISM dosáhl hodnoty 52,4 oproti očekávaným 51,7.
Průmyslové ukazatele představovaly pozitivní překvapení a naznačují proinflační trend — zejména při pohledu na složku ISM Ceny, která dosahuje až 70 bodů.
- Později během dne bude zveřejněn také odhad Atlanta Fed GDPNow; očekávaná hodnota činí 3 %.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Při prvním otevření týdne trh jasně brání rezistenční linii kolem 24 615 bodů a vrací se nad krátkodobou trendovou linii. Pro kupce zůstává klíčovou úrovní k obraně právě trendová linie (oranžová). Pokud si chtějí prodejci udržet iniciativu a prohloubit pokles, bude zásadní stlačit cenu k úrovni EMA200 a k dlouhodobé trendové linii.
Firemní zprávy:
- American Airlines (AAL.US): Narušení letecké a turistické dopravy v důsledku konfliktu doléhá na akcie aerolinek. Akcie klesají o 4 %.
- Amazon (AMZN.US): Íránská raketa zasáhla jedno z datových center AWS, což způsobilo výpadky služeb v regionu Blízkého východu.
- Lockheed Martin (LMT.US): Obranné společnosti rostou v reakci na eskalaci konfliktu. Akcie přidávají více než 3 %.
- Occidental (OXY.US): Producenti rostou spolu s cenami ropy. Akcie posilují o více než 3 %.
- UniQure (QURE.US): Americký regulátor nařídil společnosti provést dodatečné studie nové genové terapie na Huntingtonovu chorobu; akcie klesají o 35 %.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Írán: Přehled situace a výhled
US OPEN: Wall Street podporují silná data a měnící se sentiment
ECB varuje: Stablecoiny mohou ohrozit měnovou suverenitu eurozóny 💶
Denní shrnutí: Trhy se konfliktu nebojí, valuace se normalizují
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.