Ranní shrnutí (03.04.2026)

Kontext trhu:
- Zahajujeme poslední obchodní seanci týdne před dlouhým velikonočním víkendem.
- Z tohoto důvodu se dnes obchodování na většině trhů výrazně utlumí. Totéž bude platit i v pondělí, s výjimkou USA.
- Volatilita v dnešní seanci však může narazit na odpor ve 14:30, kdy budou zveřejněna klíčová březnová data NFP z americké ekonomiky.
Zprávy ze světa a z trhů:
- Čínský Caixin Services PMI za březen dosáhl hodnoty 52,1, což představuje výrazné zpomalení oproti únorové úrovni 56,7, která byla 33měsíčním maximem. Sektor zůstává v pásmu expanze již více než tři roky, růst však zpomaluje. Exportní objednávky se vrátily do kontrakce, zaměstnanost klesla druhý měsíc v řadě a firmy snižují ceny kvůli slabé cenotvorbě. Kompozitní PMI také zpomalil, stále však zůstává nad hranicí 50 bodů.
- Japonský services PMI od S&P Global za březen dosáhl hodnoty 53,4, což je mírný pokles z únorových 53,8, tedy z 21měsíčního maxima. Sektor zůstává v expanzi již 12. měsíc v řadě, dynamika však slábne. Růst nových objednávek byl nejslabší za poslední tři měsíce a náklady na energie prudce rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Nejvíce znepokojivým signálem je podnikatelská důvěra, která klesla na nejnižší úroveň od pandemie.
- Trump znovu pohrozil Íránu a slíbil zničit mosty a elektrárny, pokud Teherán nepřijme podmínky příměří, včetně okamžitého otevření Hormuzského průlivu. Írán v reakci slíbil „devastující útoky“ na americké cíle a eskalace konfliktu, který trvá již více než měsíc za účasti USA a Izraele, vyvolává vážné právní obavy, protože úmyslné ničení civilní infrastruktury může podle mezinárodního práva představovat válečný zločin.
- Podle agentury TASS Írán naznačil ochotu jednat s Evropou a Asií o Hormuzském průlivu a obchodu s ropou, přičemž z jednání vyloučil Spojené státy a Izrael.
- Připomínáme, že Írán včera oznámil, že ve spolupráci s Ománem pracuje na návrhu protokolu upravujícího lodní dopravu v Hormuzském průlivu. To částečně uklidnilo nervozitu na asijských trzích a většinu indexů posunulo výše.
- Ceny ropy dosáhly víceletých maxim – ceny ropy ve čtvrtek prudce vzrostly. WTI posílila o 12 % na 112,06 USD za barel, zatímco Brent vzrostl o 8 % na 109,24 USD za barel.
- V Asii si dnes nejlépe vedou akciové trhy v Japonsku a Jižní Koreji, které rostou o 1,25 % a 2,77 %.
- Na Forexu si nejlépe vedou švýcarský frank, britská libra a americký dolar. Nejvýraznější poklesy jsou patrné u australského dolaru, novozélandského dolaru a eura.
Zdroj: xStation
