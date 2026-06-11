US Open: Zotavení po poklesech, Trump hrozí obnovením bojů s Íránem

Začátek čtvrteční seance na Wall Street přináší mírnou růstovou korekci, pravděpodobně úlevný odraz po hlubokých poklesech z posledních několika seancí.
Lídrem úvodu seance je index Russell, jehož futures rostou téměř o 1 %. Kromě efektu odrazu je možné, že trh vnímá tlak na Fed nejen ze strany trhu práce, ale také díky nízkému jádrovému PPI, aby dále nezpřísňoval politiku.
- Jednou z klíčových zpráv, která může určit směr dnešní a zítřejší seance, jsou komentáře Donalda Trumpa k Íránu. Po několika týdnech deeskalační rétoriky prezident jasně naznačuje vysokou pravděpodobnost návratu k bombardování Íránu.
- Zprávy z WSJ naznačují, že OpenAI může před svým IPO vstoupit do fáze agresivní cenové války s Anthropic.
Makroekonomická data
- V USA byla zveřejněna klíčová makroekonomická data týkající se inflace a výrobních cen.
- Data z trhu práce překvapila trh mírným zhoršením. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly z 225 tis. na 229 tis., zatímco se očekával pokles na 220 tis.
- Inflace PPI vyšla smíšeně. Celkový PPI vzrostl nad očekávání na 6,5 %, zatímco jádrový PPI klesl pod očekávání na 4,9 %. To naznačuje, že širší ekonomické podmínky mohou být slabší, než trh oceňuje, a že růst cen má větší než očekávanou energetickou složku.
US100 (D1)
Kupcům se podařilo ubránit zónu rezistence na úrovni 28 440, kde se protínají úrovně 61,8 % a 161,8 % Fibonacciho. Na této úrovni se nachází také 50denní EMA. Struktura momenta EMA zůstává silně býčí a RSI už klesl přibližně k úrovni 40, což vytváří příznivé podmínky pro růstový korekční pohyb. Prvním cílem poptávky je rezistence na úrovni 38,2 % Fibonacciho. Pokud se růst zastaví a cena klesne pod poslední rezistenci, další podporou pro kupce bude úroveň 78,6 % Fibonacciho, tedy přibližně 27 500 USD. Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Oracle (ORCL.US): Společnost zveřejnila výsledky za Q2 FY2026. Cena akcií v poobchodní fázi klesá přibližně o 8 %. Tržby vzrostly meziročně o 21 % na 19,2 miliardy USD a EPS dosáhl 2,11 USD. Obzvlášť pozitivní byl pro investory růst tržeb cloudového segmentu až o 90 % a pohledávky vzrostly meziročně o 363 %. Silné výsledky však nestačily k odvedení pozornosti od dalšího obrovského nárůstu CAPEX. Kapitálové výdaje nyní za fiskální rok dosahují 55,7 miliardy USD.
- Navan (NAVN.US): Společnost provozuje AI platformu podporující plánování cest a vyúčtování výdajů. Výsledky za Q2 ukázaly růst non-GAAP EPS na 0,08 USD, což je osmkrát více, než očekával trh, zatímco tržby vzrostly na 220 milionů USD, meziročně o 40 %. Nejdůležitější však může být 50% meziroční nárůst rezervací, který spolu se zvýšením výhledu tržeb na více než 900 milionů USD za fiskální rok posouvá akcie v poobchodní fázi vzhůru přibližně o 50 %.
- Sandisk (SNDK.US): Obrovský CAPEX Oracle zatížil ocenění společnosti, ale potvrzené závazky ze strany hyperscalerů podporují ocenění výrobců polovodičů a pamětí. Růst v sektoru se pohybuje v rozmezí 4–6 %.
- Firefly Aerospace (FLY.US): Očekávání kolem IPO SpaceX podporují ocenění společností z vesmírného sektoru. Akcie rostou o více než 4 %.
- Adobe (ADBE.US): Společnost zveřejní výsledky po skončení seance. Trh očekává EPS nad 5,8 USD a tržby kolem 6,5 miliardy USD. Kromě samotných čísel bude klíčová také komunikace a výhled, zejména v kontextu AI.
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