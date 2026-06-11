OpenAI míří do cenové války před IPO?

Podle informací deníku The Wall Street Journal zvažuje společnost OpenAI provozující mimo jiné ChatGPT výrazné snížení cen svých AI služeb, zejména poplatků za tokeny (jednotky používané k účtování využití modelů). OpenAI plánuje vydání akcií, neboli IPO, a tak přitvrzuje v konkurenčním boji.
Podle zprávy jde o reakci na rostoucí konkurenci ze strany společnosti Anthropic, která si díky nástroji Claude Code buduje stále silnější pozici především v podnikovém segmentu.
Nižší ceny by mohly urychlit adopci AI mezi firmami, zároveň by však zvýšily tlak na marže v odvětví, které stále vyžaduje obrovské investice do výpočetní infrastruktury a průběžného financování.
Současně se očekává, že generální ředitel OpenAI Sam Altman se během příštího týdne setká se zástupci společnosti Samsung Electronics při své návštěvě Jižní Koreje. Podle agentury Yonhap mají být tématem jednání širší možnosti využití umělé inteligence v aktivitách Samsungu.
Návštěva je součástí širší strategie OpenAI zaměřené na posílení vztahů s největšími technologickými skupinami v Asii.
SMSN.UK (D1)
Zdroj: xStation5
Během své předchozí návštěvy Jižní Koreje vedl Altman jednání mimo jiné se společnostmi Samsung a SK Group a následně byly podepsány memoranda o spolupráci při rozvoji AI infrastruktury. Vyplatí se pečlivě sledovat zprávy z tohoto sektoru, protože i tato návštěva může skončit uzavřením lukrativních dohod.
Co by mohla pro OpenAI znamenat případná cenová válka?
Nejpravděpodobnější motivací je připravované IPO obou společností. Před zveřejněním prospektů mohou lídři sektoru usilovat o zvýšení počtu uživatelů a objemu využívaných tokenů. To by znamenalo krátkodobé finanční ztráty, které by však mohly být kompenzovány vyššími ukazateli růstu a rychlejší adopcí AI jako argumentem pro větší rozsah podnikání a vyšší provozní páku.
V kontextu IPO by takový vývoj mohl zvýšit očekávání investorů i valuace společností, zatímco naplnění těchto očekávání by bylo odloženo do budoucna.
Pro akciové trhy vysílá případná cenová válka v oblasti AI smíšený signál.
- Potenciální cenová válka mezi OpenAI a Anthropic by paradoxně mohla prospět celému AI ekosystému. Nižší ceny tokenů by snížily bariéru vstupu pro společnosti, které dosud využití modelů omezovaly kvůli nákladům. To je však optimistický scénář, protože investoři dosud předpokládali, že lídři v oblasti AI budou schopni svou technologickou výhodu monetizovat prostřednictvím vysokých marží.
- Cenová válka by tuto tezi zpochybnila a zvýšila riziko, že část vytvářené hodnoty připadne koncovým zákazníkům místo poskytovatelům modelů. Kromě toho by tlak na marže mohl těmto společnostem zkomplikovat přístup k financování potřebnému pro další fungování, vzhledem k tomu, že stále generují značné ztráty.
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