Ranní shrnutí (03.06.2026)

Eskalace konfliktu na Blízkém východě
- Írán odpálil nejméně 10 balistických raket směrem k americkým vojenským základnám v Kuvajtu, včetně letecké základny Ali Al Salem.
- Útoky byly provedeny také proti Bahrajnu, Saúdské Arábii a Dubaji, což vedlo k dočasnému pozastavení některých letů v oblasti Perského zálivu.
- Eskalace následovala po americkém úderu na tanker napojený na Írán a po zprávách o explozích poblíž ostrova Qeshm.
Ropa
- Ceny ropy Brent i WTI rostou přibližně o 1,90 % na 97,30 USD a 95,10 USD za barel.
- Japonsko: jen, energie a fiskální tlak
- USDJPY znovu testuje oblast 160, která v minulosti vyvolala intervenci japonských úřadů na devizovém trhu. Ministryně financí Satsuki Katayama varovala, že Tokio je připraveno přiměřeně reagovat. To dočasně ochladilo spekulace.
- Japonsko zároveň schválilo dodatečný rozpočet v hodnotě 3,1 bilionu jenů, financovaný emisí dluhu. Cílem je dotovat náklady na paliva a energie. To poukazuje na složitou zpětnou vazbu mezi růstem cen energií způsobeným válkou, slabostí jenu a rostoucím fiskálním tlakem.
ECB a měnová politika
- Člen ECB Pierre Wunsch naznačil, že červnová diskuze o měnové politice by byla „relativně jednoduchá“, pokud konflikt na Blízkém východě zůstane nevyřešený. Jeho komentáře ukazují na silné argumenty ve prospěch zvýšení sazeb později tento měsíc.
USA: nová cla a Section 301
- Spojené státy navrhly nová cla ve výši nejméně 10 % na dovoz z přibližně 60 zemí v rámci vyšetřování nucené práce podle Section 301. Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Brazílie a Švýcarsko by čelily vyšší celní sazbě 12,5 %.
- Opatření má nahradit předchozí celní systém, který zrušil Nejvyšší soud. Zavedení neproběhne okamžitě. Konzultace budou pokračovat do 6. července a slyšení začnou 7. července.
Austrálie: HDP a PMI ve službách
- Australské HDP v prvním čtvrtletí vzrostlo pouze o 0,3 % q/q a 2,5 % y/y, pod očekáváním trhu. Hlavní brzdou růstu byl zahraniční obchod. Domácí poptávka však zůstala silná, zatímco soukromé podnikové investice vzrostly o 6,0 %.
- Australský PMI ve službách v květnu klesl na 48,7. Nové objednávky se snížily nejrychlejším tempem za téměř dva a půl roku.
Čína: PMI ve službách
- Čínský PMI ve službách v květnu vzrostl na 54,4, což znamená nejrychlejší tempo expanze za tři měsíce. Nové objednávky rostly již 41. měsíc v řadě a zaměstnanost se také znovu zvýšila.
SpaceX: možný IPO
- SpaceX plánuje IPO v hodnotě přibližně 75 miliard USD s nabídkovou cenou 135 USD za akcii. To by znamenalo ocenění společnosti kolem 1,75 bilionu USD a šlo by o největší veřejnou nabídku v historii. Stanovení cílové ceny ještě před začátkem roadshow signalizuje silnou důvěru v poptávku investorů.
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