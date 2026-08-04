Kakao zastavuje dynamický růst 🚩 Vracejí se obavy o produkci v Africe

Kontrakty na kakao obchodované na ICE dnes mírně ztrácejí po obrovských růstech z posledních seancí, kdy trh začal opět oceňovat riziko slabší sklizně v sezóně 2026/27 v západní Africe. Přestože aktuální sezóna přinesla výrazné zlepšení nabídky, trh se již soustředí na výhled příští sklizně, která může utrpět v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek.
Trh oceňuje riziko slabší sklizně a riziko počasí
Největším impulsem pro růst cen jsou obavy o budoucí nabídku kakaa ze západní Afriky, která odpovídá za naprostou většinu světové produkce. Farmáři ze Pobřeží slonoviny uvádějí, že plantáže potřebují více slunečného počasí po období nižších než průměrných srážek a ochlazení. Pokud se povětrnostní podmínky v nejbližších týdnech nezlepší, může to negativně ovlivnit hlavní sklizeň probíhající v období od září do února.
Paradoxně k růstu cen dochází navzdory velmi dobrým datům týkajícím se aktuální sezóny. Odhady exportérů ukazují, že od začátku sezóny, která odstartovala 1. října, dosáhly dodávky kakaa do přístavů na Pobřeží slonoviny přibližně 1,99 milionu tun, což představuje meziroční nárůst o 21,8 %. To znamená, že trh nereaguje na aktuální nabídku, nýbrž na riziko zhoršení situace v příští produkční sezóně.
Trh s kakaem zůstává jedním z nejcitlivějších na změny povětrnostních podmínek ze všech zemědělských komodit. I mírné zhoršení výhledu pro Pobřeží slonoviny a Ghanu se může rychle promítnout do vyšší rizikové prémie v kotacích termínových kontraktů. Investoři proto budou v nadcházejících týdnech pozorně sledovat informace o srážkách, teplotách a vývoji plantáží, protože právě ty mohou rozhodnout o směru cen kakaa před zahájením nové sezóny.
Analýza zprávy Commitment of Traders
Z pohledu klasické analýzy CoT je obraz trhu k 28. červenci stále konstruktivní pro býky:
- producenti a zpracovatelé nadále využívají vysoké ceny k zajišťování budoucí produkce, což je typické chování commercials;
- Managed Money ve zprávě z 28. července stále zůstává netto short, což znamená, že trh není zatím spekulativně přehřátý;
- vysoký Open Interest naznačuje příliv čerstvého kapitálu, nikoli pouze technické uzavírání pozic;
- pokud se počasí na Pobřeží slonoviny a v Ghaně bude nadále zhoršovat, mohou být fondy donuceny agresivně odkupovat krátké pozice, což by mohlo ještě urychlit růst cen kakaa.
Máme tedy jeden z zajímavějších uspořádání na komoditním trhu: fundamenty se stávají stále více býčími, zatímco pozicionování fondů plný optimismus ještě nereflektuje.
Commercials využívají růst cen k zajišťování budoucí produkce
Zpráva CoT ukazuje, že producenti a zpracovatelé kakaa nadále zůstávají výrazně na straně krátkých pozic (55 928 longů oproti 74 361 shortům), což odpovídá přibližně 18,4 tis. kontraktů netto short. Jde o typické chování na komoditním trhu — při vysokých cenách producenti zajišťují budoucí prodej, nikoli spekulují na pokles. V týdenním srovnání vzrostl počet dlouhých pozic commercials o 1 152 kontraktů a krátkých klesl o 1 590, což znamená jen mírné omezení rozsahu zajišťování.
Fondy mají stále prostor k pohánění dalšího růstu
Managed Money nadále drží přibližně 8,8 tis. kontraktů netto short (20 277 longů oproti 29 050 shortům), což naznačuje, že trh se zatím nenachází ve fázi spekulativní euforie. Pokud obavy ze sklizně v západní Africe budou narůstat, mohou být fondy donuceny uzavírat krátké pozice, což by mohlo ještě urychlit růst cen. Dalším argumentem pro udržení trendu je vysoký open interest přesahující 201 tis. kontraktů, poukazující na příliv nového kapitálu na trh.
Zdroj: CoT, Commitment of Traders
Graf COCOA (interval D1)
Během dvou předchozích seancí kakao vzrostlo o téměř 10 % z okolí 5 000 na téměř 6 000 USD za tunu. Nyní sledujeme mírné ochlazení, klíčovou podporou zůstává 5 000 USD a důležitým odporem jsou okolí 6 000 a 6 500 USD, vymezená cenovými reakcemi.
Zdroj: xStation5
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