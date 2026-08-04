🗽 US500 na vrcholech

Investoři se vracejí k nákupům amerických akcií na pozadí rekordní výsledkové sezony v USA poté, co Trump informoval o probíhajících jednáních s Íránem. Teherán sice oficiálně nepřiznává ochotu vzdát se vojenských prostředků, avšak investoři, kteří jsou konfliktem poněkud „unaveni" a zvyklí na novou realitu na Blízkém východě, vnímali Trumpovy komentáře jako potenciální ochotu ke „shasínání" konfliktu před příchodem podzimu, kdy se v USA konají volby midterm. V důsledku toho pokles cen ropy a výnosů podpírá indexy.
- Americké firmy v tomto čtvrtletí vykáží dynamiku růstu zisků na úrovni 47,4 % meziročně oproti přibližně 23 % meziročně očekávaným v červnu, a půjde tak o nejlepší výsledek od roku 2021 (kdy ve čtvrtém čtvrtletí činil růst přes 91 % meziročně). Pokud bychom z výpočtu vyloučili Alphabet a Amazon, očekávaná dynamika růstu zisků S&P 500 by klesla z 47,4 % na 28,8 % meziročně — i to je nicméně rekordní úroveň za posledních 5 let.
- Většina firem nejenže překonává výhledy analytiků, ale také přiměla trh k tomu, aby zvyšoval odhady zisků pro celý index S&P 500. Podle dat FactSet k 31. červenci 86 % společností ze S&P 500 zveřejnilo zisk na akcii (EPS) vyšší, než analytici očekávali, a 77 % překonalo výhledy týkající se tržeb. Celkem 9 z 11 sektorů zaznamenalo zlepšení výhledů zisků díky výsledkům lepším, než se čekalo, a revizím odhadů EPS.
- V kontextu třetího čtvrtletí 34 společností zvýšilo výhledy zisků, zatímco pouze 20 firem představilo negativní výhled. Ukazatel ceny k očekávaným 12měsíčním ziskům (forward P/E) pro S&P 500 aktuálně činí 19,6 a zůstává pod 5letým průměrem (19,9), mírně nad průměrem posledních 10 let (19). Ocenění se nejeví jako příliš náročné při pohledu na vývoj marží a celkovou situaci na trzích — a také s přihlédnutím k tomu, že index se nachází na historickém maximu.
Grafy US500 a OIL (D1)
Kontrakt v poslední době dvakrát reagoval růstem po poklesu pod EMA50 (oranžová linie), ale udržel se a zároveň ukázal, jak důležité jsou pro býky okolí 7 200–7 300 bodů. Index se v současnosti obchoduje na historickém maximu, přičemž RSI dosahuje necelých 60 a poskytuje prostor pro případný další růst. Klíčovými supporty jsou úrovně 7 500 a 7 300 bodů (výrazné cenové reakce).
Zdroj: xStation5
Kontrakt na ropu Brent (OIL) výrazně ustoupil z lokálního maxima u 94 USD a nedokázal se prosadit nad úroveň 61,8 Fibonacciho retracementu posledního sestupného impulzu. Důležitým supportem vymezeným úrovní 23,6 Fibo a cenovou reakcí je okolí 80 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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