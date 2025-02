Ranní shrnutí (04.02.2025)

Poté, co vstoupila v platnost Trumpova 10% cla na čínský dovoz, globální trhy poklesly a Čína okamžitě oznámila odvetná opatření, včetně 15% cel na americké uhlí a LNG a 10% cel na ropu a další zboží. Futures na index S&P 500 klesly o 0,8 %, futures na index Nasdaq 100 o 0,9 % a futures na index Dow o 0,6 %.

Trump odložil plánovaná 25% cla na Kanadu a Mexiko o 30 dní poté, co zajistil dohody o prosazování hranic a obchodu s drogami. Obě země se zavázaly k posílení bezpečnostních opatření na hranicích, přičemž Kanada se zaměří na organizovaný zločin a Mexiko nasadí 10 000 příslušníků Národní gardy.

Ceny ropy ustoupily, přičemž Brent klesl o 0,7 % na 75,09 USD a WTI o 1,2 % na 71,85 USD, pod tlakem dočasného řešení situace s Kanadou (největším dodavatelem ropy do USA) a plánů OPEC+ na zvýšení produkce od dubna.

Trump oznámil plány na vytvoření amerického státního investičního fondu do 90 dnů, což naznačuje, že by mohl potenciálně získat společnost TikTok. Ministr financí Bessent uvedl, že fond by „zpeněžil stranu aktiv americké rozvahy“, ačkoli konkrétní mechanismy financování zůstávají nejasné.