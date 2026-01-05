Ranní shrnutí (05.01.2026)

- O víkendu byl Maduro zadržen při vojenské operaci. Trump uvedl, že USA nyní mají „plný přístup“ k venezuelským zdrojům a chce, aby se americké ropné společnosti vrátily do země. Infrastruktura přístavu La Guaira utrpěla jen drobné škody a produkce společnosti PDVSA zůstala nedotčena.
- Ruští a unijní představitelé varovali ohledně suverenity a vyzvali ke zdrženlivosti.
- Ceny ropy zaznamenaly prudké výkyvy — počáteční ztráty byly smazány, než ceny opět poklesly. V době psaní je ropa níže o 0,55 %. Obavy z přerušení dodávek z Venezuely polevily, protože produkce a export zůstávají z větší části nedotčeny. Trump také naznačil možné kroky vůči Kolumbii a zopakoval varování vůči Mexiku, přičemž poukázal na činnost kartelů. Trhy oceňují vyšší regionální rizikové prémie, ale neočekávají výrazný krátkodobý dopad na trh s ropou, vzhledem k venezuelské produkci pod 1 mb/d. Riziko spojené s událostí zůstává závislé především na politické stabilitě po převratu.
- V reakci na rostoucí geopolitickou nejistotu o víkendu nejvíce posílily drahé kovy. Zlato vzrostlo o více než 2,05 % na 4 420 USD za unci, následované růstem u stříbra (+3,90 %), palladia (+2,20 %) a platiny (+3,80 %).
- O víkendu se uskutečnilo i zasedání OPEC+. Skupina potvrdila, že produkční úrovně zůstanou beze změny, čímž posílila poselství, že trh zůstává dobře zásobený i přes geopolitická rizika. Osm producentů ropy potvrdilo přestávku v těžbě pro 1. čtvrtletí 2026, s odkazem na sezónně slabší poptávku a „vyrovnaný“ trh. Dobrovolné škrty v objemu 1,65 mb/d zůstávají v rezervě pro případné postupné obnovení.
- Konečný výrobní PMI Japonska vzrostl na 50,0 (listopad: 48,7), což ukončilo pětiměsíční období poklesu. Nové objednávky klesly nejpomalejším tempem za posledních 19 měsíců a produkce se stabilizovala. Zaměstnanost rostla čtvrtý měsíc v řadě, i když vstupní náklady zrychlily nejrychleji od dubna.
- Službový PMI Číny klesl na 52,0, což znamená čtvrtý po sobě jdoucí měsíc zpomalení. Exportní poptávka oslabila a propouštění pokračovalo, i když očekávání pro rok 2026 se zlepšila.
- Guvernér BoJ Ueda potvrdil připravenost pokračovat ve zvyšování sazeb, pokud se růst a inflace budou vyvíjet podle projekcí. Důvěra v trvalost mzdově-inflačního cyklu roste a normalizace měnové politiky je prezentována jako postupná. Přesto JPY zůstává dnes jednou z nejslabších měn G10; USDJPY roste o 0,21 %.
- Trh s kryptoměnami posiluje, přičemž Bitcoin opět překonal hranici 90 000 USD — +1,00 % na 92 400 USD, zatímco Ethereum přidává 1,45 % na 3 150 USD. PwC signalizovala hlubší angažovanost v sektoru kryptoměn díky jasnějším regulatorním podmínkám v USA v rámci zákona GENIUS.
