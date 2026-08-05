Ranní shrnutí (05.08.2026)

- Írán uvedl, že jeho dohoda s Ománem o znovuotevření Hormuzského průlivu se může zpozdit, pokud budou pokračovat hrozby ze strany USA. Předchozí zprávy přitom naznačovaly, že oznámení dohody by mohlo přijít už ve středu. Trhy však nadále očekávají, že bude dosaženo alespoň dočasné dohody.
- Mezitím Donald Trump uvedl, že jednání postupují dobře a že by se Hormuzský průliv mohl brzy znovu otevřít. Zároveň varoval Írán před tvrdou vojenskou reakcí, pokud jednání selžou.
- Podle dostupných informací jsou USA, Írán a Omán blízko uzavření 60denní dohody, která se bude týkat provozu v Hormuzském průlivu a obnovení příměří. Írán by získal větší kontrolu nad lodní dopravou než před konfliktem, zatímco Omán by převzal provozní roli.
- Podle anonymního izraelského představitele se Donald Trump snaží uzavřít dohodu s Íránem „za každou cenu“. Toto vyjádření naznačuje obavy, že Washington může být ochoten přijmout podmínky výhodné pro Teherán, aby konflikt co nejrychleji ukončil.
- Ceny ropy nadále klesají. Brent (OIL) dnes odepisuje 0,10 % na 78,30 USD za barel a WTI (OIL.WTI) ztrácí 0,30 % na 74,90 USD za barel. Nižší riziko narušení dodávek energií zároveň snížilo krátkodobá inflační očekávání. Trh však zůstává citlivý na případné zpoždění dohody nebo nové geopolitické napětí.
- Zlato posiluje o 1,90 % na 4 190 USD za trojskou unci, protože pokles cen ropy zmírnil inflační obavy a snížil očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky Fedu. Lepší výhled energetického trhu by mohl vést k nižším výnosům dluhopisů a slabšímu americkému dolaru, což podporuje drahé kovy.
- Míra nezaměstnanosti na Novém Zélandu vzrostla na nejvyšší úroveň za 11 let, což vytváří tlak na novozélandský dolar. Ostatní části reportu však byly příznivější – zaměstnanost vzrostla mírně více, než se očekávalo. Celkově data ukazují na ochlazování trhu práce, což může zmírnit inflační obavy RBNZ.
- Bank of Japan schválila červnové zvýšení úrokových sazeb na 1,0 % poměrem hlasů 7:1. Bankéři dospěli k závěru, že rizika vyšší inflace převyšují negativní dopady konfliktu na Blízkém východě na hospodářský růst. Rozhodnutí podpořil silný růst mezd, rostoucí inflační očekávání a rychlé promítání vyšších cen ropy do ekonomiky. BOJ zároveň potvrdila plán ukončit další omezování nákupů JGB od dubna 2027.
- Prezident Fedu v Kansas City Jeff Schmid uvedl, že inflace zůstává příliš vysoká a měnová politika by měla být restriktivnější. Dodal také, že investice související s AI přispívají k inflačním tlakům.
- Čínský RatingDog Services PMI v červenci klesl na 50,4 z předchozích 54,1, výrazně pod tržním konsenzem.
- Australský Services PMI vzrostl v červenci na 53,6, nejvyšší úroveň za šest měsíců. Nové zakázky se vrátily k růstu, zaměstnanost se zvýšila a zlepšila se podnikatelská důvěra.
- AMD překonalo očekávání analytiků v oblasti tržeb, zisku i provozního zisku. Také výhled tržeb pro třetí čtvrtletí byl lepší než konsenzus, což potvrzuje pokračující silnou poptávku. Investorům to však nestačilo a akcie v poobchodní fázi oslabily o 8,80 %.
- SpaceX vykázal za druhé čtvrtletí tržby ve výši 7,8 mld. USD, což představuje meziroční růst o 92 % a překonání očekávání. Provozní ztráta v AI segmentu byla výrazně nižší, než se předpokládalo, a očištěná EBITDA výrazně překonala konsenzus. Hlavním motorem růstu zůstala služba Starlink. Navzdory silným výsledkům akcie v poobchodní fázi ztratily více než 7 %.
Ekonomický kalendář: Americká makrodata a výsledky velkých technologických společností 🔎
🎥 Ranní komentář: S&P překonalo 7 700, výsledky SpaceX, AMD a další pokles na ropě
Denní shrnutí: Nasdaq 100 roste o 3,2 % – Je býčí trh zpět? (04.08.2026)
US Open: S&P 500 na historickém maximu – Hormuzský průliv blízko otevření, Palantir +25 % 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.