US Open: S&P 500 na historickém maximu – Hormuzský průliv blízko otevření, Palantir +25 % 📈

Index S&P 500 úspěšně umazal červencové ztráty a dosáhl nového historického maxima (ATH). V růstu pokračuje také Nasdaq 100, který se přibližuje ke svému historickému maximu a aktuálně od něj zůstává vzdálen přibližně 4,6 %.
Růst podporují dva klíčové faktory:
- Pokles cen ropy v důsledku zpráv, že dohoda mezi USA a Íránem ohledně otevření Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena již dnes nebo zítra;
- Růst akcií Palantiru, který vykázal fenomenální výsledky za druhé čtvrtletí.
Oba indexy podporuje také celkové zlepšení sentimentu na globálních trzích. Prakticky všechny klíčové evropské indexy dnes svítí zeleně – od německého DAXu (+0,7 %) přes panevropský Euro Stoxx 50 (+0,8 %) až po polský WIG20 (+0,7 %).
Graf 1: Vítězové a poražení v Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Na samém vrcholu žebříčku najdeme již zmíněný Palantir, který oproti pondělnímu otevření posiluje o více než 25 %. Zveřejněné výsledky společnosti výrazně překonaly očekávání – tržby vzrostly na 1,94 miliardy dolarů (meziroční nárůst o 94 %) a EPS dosáhl 0,41 dolaru (zlepšení o 256 % oproti Q2 2025).
Graf 2: Dashboard pro Palantir
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Přestože investory zaujal růst odměňování ve vlastních akciích a zisky z investice do SpaceX, které – podobně jako v případě Alphabet – poněkud zkreslily obraz výnosnosti hlavní podnikatelské činnosti firmy, dynamika rozvoje společnosti zůstává mimořádně působivá. Ve třetím čtvrtletí společnost očekává tržby ve výši 2,16 miliardy dolarů.
Graf 3: Vítězové a poražení v Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Srpnové ztráty dohánějí také společnosti z polovodičového sektoru, které v současnosti tvoří přibližně čtvrtinu celého indexu Nasdaq 100. Marvell posiluje o 12 %, ARM a Astera Labs o 10 %, Intel a Sandisk o 7 %. Oporou jsou nejnovější čtvrtletní zprávy hyperscalerů, které prokázaly neoslabující investiční výdaje. V případě výše zmíněného Alphabet by CAPEX měl v roce 2026 dosáhnout 200 miliard dolarů. Příznivě působí také menší obavy z razantního zpřísňování měnové politiky ze strany Fed. Všechny výše uvedené společnosti se nicméně stále nacházejí výrazně pod svými vrcholy z poloviny července.
Graf 4: Heatmapa pro Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Nelze nezmínit také klesající ceny ropy a zemního plynu. Barel ropy Brent stojí nyní méně než 80 dolarů, tedy o více než 20 % méně než necelé dva týdny zpátky. Mírně menší pokles sledujeme u LNG – MWh TTF nyní stojí necelých 56 dolarů (o 11 % níže oproti lokálnímu maximu z 24. července).
Nižší ceny energetických surovin jsou především důsledkem slov amerického ministra financí Scotta Bessenta, který na stanici CNBC naznačil, že dohoda o otevření Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena již dnes nebo zítra:
- „Existuje šance, že ještě dnes nebo zítra dosáhneme dohody ohledně otevření průlivu a podnikneme kroky směrem k větší normalizaci situace v tomto konfliktu."
- „Nejde jen o energii. Jde o hnojiva, rafinované produkty a různé průmyslové plyny."
- „S tím, jak tyto ceny klesají, můžeme být svědky výrazného nárůstu poptávky plynoucího z cenové úlevy."
Graf 5: OIL [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)
Zdroj: xStation, 04.08.2026
Za námi je nejen zveřejnění výsledků Palantiru. Zprávu za druhé čtvrtletí jsme obdrželi také od Pfizeru. Mění se struktura tržeb – roste podíl produktů nesouvisejících s COVIDem, což investory rozhodně potěší. Společnost věří, že akvizice Metsera jí umožní vybudovat pozici v segmentu GLP-1 (léky na obezitu).
Před námi jsou zveřejnění výsledků SpaceX a AMD. Obě se objeví po uzavření americké burzy. To první bude prvním vážným testem pro společnost, která v červnu debutovala na americké burze.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
🚨 Ropa Brent klesá pod 80 USD za barel!
Ropa prudce klesá. Dohoda mezi USA a Íránem může přijít už během několika dnů 🛢️
Výsledky Palantiru: Vysoká očekávání a ještě vyšší zisky
Graf dne: Japonský jen padá z 40letých maxim – co je dobré vědět? (03.08.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.