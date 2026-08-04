Denní shrnutí: Nasdaq 100 roste o 3,2 % – Je býčí trh zpět? (04.08.2026)

Index Nasdaq 100 dnes roste o více než 3 % a zaznamenává jeden z nejsilnějších růstů v letošním roce. Trh podporují nižší ceny ropy po vyjádřeních Scotta Bessenta i výborné výsledky firem, včetně společnosti Palantir, jejíž akcie dnes posilují téměř o 30 %.
Akcie
Kromě Palantiru patří mezi nejvýkonnější tituly společnosti z polovodičového sektoru, který v červenci prošel velmi hlubokou korekcí. Akcie ARM rostou o 15 %, Marvell o 14 %, Astera Labs o 12 %, Sandisk o 11 % a Intel o 10 %.
Dobře si vede také AMD (+8 %), které čeká na zveřejnění čtvrtletních výsledků. Ty budou oznámeny dnes po uzavření amerického trhu.
Graf 1: Heatmapa indexu Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Trh již do značné míry započítal budoucí zisky plynoucí z revoluce v oblasti umělé inteligence, aby ospravedlnil současné ocenění. Výrobci proto nebude stačit pouze splnit očekávání analytiků. Bude je muset výrazně překonat a zároveň představit velmi optimistický výhled na další měsíce.
Investoři se zaměří především na výsledky rychle rostoucího segmentu Data Center, jeho ziskovost a rozvoj nových řešení pro umělou inteligenci. Jakékoli zklamání z tempa růstu nebo opatrnější odhady managementu by mohly vést k vybírání zisků a zhoršit sentiment v celém sektoru.
Graf 2: Přehled ukazatelů AMD
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
V posledních dnech získalo AMD, podobně jako další společnosti z polovodičového sektoru, podporu od hyperscalerů, jejichž čtvrtletní výsledky ukázaly pokračující vysoké kapitálové výdaje. V případě společnosti Alphabet by měl CAPEX v roce 2026 dosáhnout až 200 mld. USD.
Příznivě působilo také zmírnění obav z rychlého zpřísňování měnové politiky Fedu po posledním zasedání FOMC.
Graf 3: Vítězové a poražení v indexu Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Všechny výše uvedené společnosti se však stále nacházejí výrazně pod svými červnovými maximy. Na měsíční bázi se ztráty akcií Sandisku a Intelu pohybují kolem 18 %.
Pokud se vrátíme k Palantiru, který dnes výrazně podporuje růst širších indexů, je třeba dodat, že také jeho akcie zůstávají citelně pod nedávnými maximy.
- Sentiment před zveřejněním výsledků nebyl příliš příznivý. Investoři se obávali mimo jiné prodejů akcií ze strany Alexe Karpa a Petera Thiela, přestože v případě Palantiru jde o poměrně pravidelný jev.
- Výsledky společnosti však výrazně překonaly očekávání. Tržby vzrostly na 1,94 mld. USD, což představuje meziroční růst o 94 %, zatímco zisk na akcii dosáhl 0,41 USD, tedy o 256 % více než ve 2. čtvrtletí 2025.
- Produkty Palantiru již nepředstavují pouze úzce specializované řešení pro vládní zakázky. Stávají se významným obchodním nástrojem také pro soukromý sektor.
- Tempo rozvoje společnosti zůstává mimořádně působivé. Ve 3. čtvrtletí Palantir očekává tržby na úrovni 2,16 mld. USD.
Graf 4: Přehled ukazatelů Palantiru
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Po uzavření amerického trhu budou zveřejněny výsledky společností SpaceX a AMD. V případě SpaceX půjde o první významnou zkoušku od vstupu společnosti na americký akciový trh v červnu.
Také evropské akciové trhy zakončily dnešní obchodování v kladných hodnotách.
- WIG20 posílil o 1,4 %.
- Italský FTSE MIB přidal 1,3 %.
- Panevropský Euro Stoxx 50 vzrostl o 0,9 %.
- Německý DAX uzavřel o 0,8 % výše.
Komodity
Jedním z hlavních témat dnešního obchodování byl prudký pokles cen energií poté, co americký ministr financí Scott Bessent v rozhovoru pro CNBC uvedl, že dohody o otevření Hormuzského průlivu by mohlo být dosaženo ještě dnes nebo zítra.
„Existuje šance, že se nám podaří dosáhnout dohody o otevření průlivu ještě dnes nebo zítra a podniknout kroky k větší normalizaci situace v tomto konfliktu.“
„Nejde jen o energie. Jde také o hnojiva, rafinované produkty a různé průmyslové plyny.“
„Pokud budou tyto ceny dále klesat, mohli bychom zaznamenat výrazný růst poptávky díky nižším cenám.“
Graf 5: Ropa (OIL, H4) (24.03.2026–04.08.2026)
Zdroj: xStation, 04.08.2026
Za barel ropy Brent se nyní platí méně než 80 USD, což je o více než 20 % méně než před necelými dvěma týdny. O něco menší pokles sledujeme u zemního plynu TTF, jehož cena se aktuálně pohybuje mírně nad 54 USD za MWh, tedy přibližně 14 % pod lokálním maximem z 24. července.
Drahé kovy rostou, což lze spojovat mimo jiné s poklesem výnosů desetiletých státních dluhopisů v hlavních ekonomikách.
Trojská unce zlata se obchoduje pod 4 100 USD a během dne přidává přibližně 1 %. Stříbro se pohybuje kolem 60 USD za unci a roste o 3 %.
Rostou také ceny mědi, přibližně o 0,7 %.
Makroekonomická data
- Dnešní kalendář nabídl jen omezené množství makroekonomických údajů. Pozornost se soustředila především na americký trh práce, který bude dominantním tématem až do konce týdne.
- Dnes zveřejněný report JOLTS za červen ukázal mírný pokles počtu volných pracovních míst v USA na přibližně 7,36 mil., lehce pod tržním konsenzem ve výši 7,45 mil. Míra propouštění i dobrovolných odchodů však zůstala velmi stabilní.
- Dále nás čeká zveřejnění reportu ADP ve středu, týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve čtvrtek a reportu NFP v pátek. Právě páteční data budou v centru pozornosti, protože mohou pomoci určit další směřování měnové politiky Fedu i amerického dolaru.
Měny
- Dolar zůstává pod tlakem. Nepomáhá mu pokles cen energií, protože USA jsou v této oblasti čistým exportérem, ani zlepšení nálady vůči rizikovějším aktivům.
- Měnový pár EURUSD se pohybuje kolem úrovně 1,152.
Graf 6: Vybrané měnové kurzy (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Nižší ceny ropy vytvářejí tlak na norskou korunu a kanadský dolar, tedy měny zemí, které jsou výrazně závislé na exportu této komodity. Oslabuje také japonský jen. Měnový pár USDJPY se po nedávné společné intervenci USA a Japonska vrací k uptrendu.
Podle údajů Bank of Japan mohl objem intervence na japonské straně dosáhnout až 59 mld. USD. Z pohledu jednodenní operace by šlo o bezprecedentní zásah.
Rozsah amerických kroků nelze na základě oficiálních údajů přesně odhadnout. Řada signálů však naznačuje, že mohl dosáhnout přibližně 5–10 mld. USD. Tomu nasvědčuje mimo jiné poznámka, kterou Scott Bessent zanechal během jednání v Marylandu.
Vzhledem ke spolupráci USA při nedávné intervenci zaměřené na posílení jenu se znovu otevírá otázka širší měnové politiky Bílého domu. Návrat ke krokům zaměřeným na oslabení amerického dolaru s cílem podpořit domácí export nelze vyloučit.
Na začátku roku 2025 se pro takový scénář používalo označení „Mar-a-Lago Accord“, tedy moderní pokus zopakovat principy Plaza Accord z roku 1985.
US Open: S&P 500 na historickém maximu – Hormuzský průliv blízko otevření, Palantir +25 % 📈
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