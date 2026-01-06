Ranní shrnutí (06.01.2025)

- Trhy v asijsko-pacifickém regionu zaznamenávají mírné zisky v rozmezí 0,60–0,80 %, s výjimkou australského indexu AU200.cash, který oslabuje o 0,90 %.
- Americký dolar dále oslaboval po pondělních údajích ISM, přičemž EURUSD posiluje o 0,15 %.
- Australský index služebního PMI klesl v prosinci na 51,1 z listopadových 52,8, což naznačuje pokračující expanzi, ale nejpomalejším tempem od května. Navzdory nižší hlavní hodnotě rostly nové objednávky i exportní poptávka, zrychlilo se zaměstnávání a poklesly nevyřízené zakázky — což svědčí o odolné poptávce na prahu roku 2026.
- Nákladové tlaky zesílily jak u vstupů, tak výstupních cen. Firmy hlásí vyšší náklady na materiály, energie a pracovní sílu a rychlejší růst cen, což posiluje riziko trvale vysoké inflace tažené sektorem služeb.
- Na veletrhu CES 2026 představila NVIDIA svou novou platformu Rubin založenou na superčipu Vera Rubin, který kombinuje CPU a dvojici GPU v jednom balení. Jensen Huang zdůraznil, že nové systémy pro AI servery — které by měly vstoupit na trh ve druhé polovině roku 2026 — jsou určeny pro agentickou AI a pokročilé inferenční modely a mohou zhruba desetinásobně snížit náklady oproti generaci Blackwell.
- Podle údajů Bank of Japan se měnová báze v roce 2025 poprvé za 18 let snížila, což odráží odklon od extrémně uvolněné politiky a posiluje očekávání dalšího utahování a zvyšování sazeb.
- Hlavní PMI v Hongkongu klesl v prosinci na 51,9 z listopadových 52,9 — již pátý měsíc expanze, avšak s mírným zpomalením tempa. Produkce a nové objednávky dále rostou, byť pomaleji, zatímco objem nevyřízené práce poprvé za rok vzrostl, což obvykle signalizuje silnější poptávku a potenciál dalšího růstu produkce.
- Administrativa Donalda Trumpa stanovila jasné podmínky pro prozatímní vedení Delcy Rodríguezové, přičemž naznačila, že spolupráce se Spojenými státy je klíčová pro politické přežití. USA požadují tvrdší zásah proti obchodování s narkotiky, vyhoštění íránských, kubánských a dalších poradců, které považují za nepřátelské, a ukončení prodeje ropy zemím považovaným za protivníky. Bílý dům potvrdil, že vede jednání s několika americkými ropnými společnostmi o miliardových investicích do obnovy venezuelského energetického sektoru, ale neuvedl žádná konkrétní jména ani časový rámec.
- Hlavní australské banky — včetně CBA a NAB — nyní očekávají, že RBA obnoví zvyšování sazeb v únoru 2026, přičemž některé prognózy počítají i s dalším zvýšením v květnu.
