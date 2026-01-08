Ranní shrnutí (08.01.2026)

Akcie v oblasti Asie a Tichomoří vykazují smíšené výsledky po relativně negativní seanci na Wall Street, kde indexy S&P 500 a DJIA klesly z rekordních maxim a americký prezident Donald Trump obrátil svou pozornost k sektoru bydlení a obrannému průmyslu. Oznámil zákaz nákupů dalších rodinných domů velkými institucionálními investory a podepsal exekutivní příkaz zakazující nákup akcií obranných společností.
Trump oznámil, že nedovolí obranným společnostem vyplácet dividendy ani provádět zpětné odkupy akcií, dokud nezrychlí výrobu vojenské techniky, nezvýší investice do výrobní kapacity a nesníží „nadměrné“ odměny vrcholového managementu.
Zdroj: BatchData via Reuters
Zároveň uvedl, že žádný manažer v těchto společnostech by neměl vydělávat více než 5 milionů dolarů ročně a že peníze na investice by měly pocházet z dividend, zpětných odkupů a snižování mezd, nikoli z dluhu nebo státních prostředků.
Trump oznámil zákaz nákupů rodinných domů velkými fondy, což dočasně snížilo tržní kapitalizaci společnosti Blackstone o přibližně 17 miliard dolarů, ale samotné „mega“ fondy představují pouze asi 2–3 % všech transakcí na trhu rodinných domů, což znamená, že odstranění tohoto segmentu poptávky výrazně nezmění ceny, protože hlavním problémem trhu je velmi nízká nabídka, vyplývající mimo jiné z vlastnictví investorů a vysokých úrokových sazeb.
V reakci na tato vyjádření prezidenta USA klesly akcie společností jako Lockheed Martin a Northrop Grumman o 3 %, zatímco akcie realitních firem jako Blackstone ztratily až 6 %.
V listopadu klesly reálné mzdy v Japonsku meziročně o 2,8 % – nejprudší pokles od ledna – kvůli výraznému propadu bonusů a přetrvávající vysoké inflaci, která dále snižuje kupní sílu domácností a komplikuje plány Bank of Japan na zpřísnění politiky. Dluhopisové trhy na tyto napětí reagovaly slabší poptávkou po 30letých japonských dluhopisech, zatímco index Nikkei prohloubil ztráty pod 52 000 bodů kvůli realizaci zisků v sektoru AI a obnovenému napětí v obchodu s Čínou, včetně antidumpingového šetření japonského dichlorosilanu.
Andrew Hauser z RBA potvrdil jestřábí rétoriku, zhodnotil listopadový CPI jako v souladu s očekáváními a zdůraznil, že inflace nad 3 % je stále příliš vysoká, což pravděpodobně signalizuje konec snižování sazeb v tomto cyklu a udržuje riziko zvýšení sazeb v únoru, čímž podporuje krátkodobé výnosy a omezuje slabost AUD během dnešní seance.
Na devizovém trhu se dnes nejlépe daří defenzivním měnám, jako je japonský jen a švýcarský frank. Naopak výrazné ztráty zaznamenávají páry napojené na AUD a NZD, které reagují na slabost trhu s komoditami.
STŘÍBRO aktuálně klesá o 2,1 %, zatímco ZLATO oslabuje o 0,4 % kvůli realizaci zisků v lokálních maximálních zónách. Palladium a platina také výrazně ztrácejí. Zároveň ceny ropy WTI klesají pod 56,5 USD za barel, a pokračují tak v dlouhodobém sestupném trendu.
Bitcoin zahajuje seanci poklesem téměř o 1 %. Podobná situace je i u Ethereum, kde je rozsah výprodeje obdobný.
