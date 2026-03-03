📈 Palantir získává zpět „buy“ doporučení: po poklesu ~35–38 % se mění nálada analytiků, valuace ale zůstává tématem

Palantir (PLTR) se po zhruba čtyřměsíčním poklesu přibližně o 35–38 % od nedávných maxim vrací na „buy“ seznamy části Wall Street, protože série upgradeů a vyšších cílových cen odráží větší důvěru v růst tažený obranou a adopci „operational AI“. Akcie se 3. března 2026 obchodovaly kolem 144 USD (intradenní rozpětí zhruba 138–146 USD), a trh tak znovu řeší rovnováhu mezi zlepšujícími se fundamenty a vysokou valuací. Zdroj: xStation5
Od skepse k upgradeům: co se změnilo
Bloomberg uvedl, že 20 z 31 analytiků nyní hodnotí Palantir jako buy.
MarketWatch k tomu doplnil, že podíl buy-ekvivalent doporučení vzrostl zhruba na 60 % z 25 % v prosinci. Mezi katalyzátory patří například upgrade od UBS (Neutral → Buy), který staví na lepším risk/reward po poklesu ceny.
Fundamenty, které „buy“ příběh podpořily
Reuters reportoval, že tržby z U.S. government ve 4Q vzrostly o 66 % na 570 mil. USD, a celkové čtvrtletní tržby dosáhly 1,41 mld. USD.
Právě obranné a vládní zakázky jsou podle části trhu důvodem, proč akcie citlivě reaguje na geopolitické a rozpočtové signály.
Protiargument: valuace zůstává náročná
I po korekci zůstává valuace Palantiru jedním z hlavních protiargumentů. Reuters upozornil na vysoké forward násobky už začátkem února a aktuální tržní metriky dál ukazují nadprůměrné ocenění, které vyžaduje silnou exekuci a pokračující růst.
Co budou investoři sledovat
-
Zda bude obranný růst pokračovat a přetaví se do stabilní viditelnosti tržeb.
-
Jak rychle poroste komerční část byznysu v prostředí širšího tlaku na software/AI valuace.
-
Další posuny v doporučeních analytiků, pokud se akcie bude znovu přeceňovat.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Reckitt sází na rozvíjející se trhy: Čína a Indie mají být motorem růstu 🌏
Victoria’s Secret čeká nejsilnější rok za poslední dekádu 👙
BlackRock odepsal další investici ⚠️
Akcie týdne: Broadcom díky AI dosahuje rekordů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.