Ranní shrnutí (09. 02. 2026)

- Trhy v asijsko-pacifickém regionu zahájily obchodování v klidné náladě, s pouze mírnými pohyby napříč indexy. Změny čínských indexů se pohybují kolem ±0,25 %, australský AU200.cash roste o 0,80 % a japonský JP225 přidává 0,15 % po výsledcích parlamentních voleb v Japonsku.
- Na devizovém trhu je rovněž relativní klid, s výjimkou japonského jenu, kde volatilitu způsobuje vítězství Liberálně demokratické strany Sanae Takaichiové.
- Drahé kovy mírně korigují vzhůru. Zlato posiluje o 1,60 % a vrací se nad hranici 5 000 USD za unci, zatímco stříbro skáče o 5,50 % na 82 USD za unci.
- Japonské finanční trhy zareagovaly ostře na drtivé vítězství premiérky Sanae Takaichiové. Akcie vystřelily na nová historická maxima, vládní dluhopisy se dostaly pod prodejní tlak a jen zpočátku výrazně oslabil, než se později během seance stabilizoval.
- Liberálně demokratická strana Takaichiové získala 316 z 465 křesel ve spodní komoře, přičemž předběžné odhady krátce ukazovaly až na 328 mandátů, což znamená nejrozhodnější poválečné vítězství vládní strany.
- Investoři přivítali výhled na fiskální expanzi, daňové úlevy a vyšší veřejné výdaje – zejména v obraně, technologiích a dalších strategických sektorech.
- Japonské vládní dluhopisy byly prodávány, jak investoři začali započítávat vyšší emise dluhu a silnější nominální růst ekonomiky. Takaichiové program spoléhá na stimulační opatření financovaná dluhem a mohl by znovu nastartovat reflaci, což by strukturálně tlačilo výnosy výše.
- Trh s kryptoměnami se zotavil ze čtvrtečních ztrát, které posunuly Bitcoin směrem k úrovni 60 000 USD. Bitcoin aktuálně roste o 0,25 % a obchoduje se kolem 70 400 USD.
