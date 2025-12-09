Ranní shrnutí (09.12.2025)

-
Futures kontrakty na evropské a americké indexy naznačují smíšené obchodování, které je přímým důsledkem slabého sentimentu převládajícího během asijské seance.
-
RBA podle očekávání ponechala sazbu na úrovni 3,60 % a rozhodnutí i prohlášení byly poměrně vyvážené, což zpočátku tlačilo AUD/USD dolů.
-
Bullockovo vyjádření vyznělo v jestřábím tónu, když zdůraznil, že scénář předpokládá buď dlouhou pauzu, nebo zvyšování bez prostoru pro snižování, a poukázal na únorové zasedání jako klíčové z hlediska nových údajů o inflaci. Trh již nyní počítá s téměř dvěma zvýšeními pro rok 2026.
-
Paramount Skydance učinil protinávrh na převzetí společnosti Warner Bros. Discovery za 108,4 miliardy USD, čímž překonal dřívější nabídku Netflixu ve výši 72 miliard USD. Akcie WBD a Paramount vzrostly (o 3,5 %, resp. 8 %), zatímco Netflix ztratil přibližně 4 %. Paramount k předložení plně financované a zjednodušené nabídky přiměla antimonopolní rizika spojení Netflixu a WBD, na která upozornil i americký prezident.
-
Japonský premiér Sanae Takaiči jasně signalizuje rostoucí obavy úřadů ze slabosti jenu a zdůrazňuje jejich připravenost přijmout „vhodná opatření“ na devizovém trhu, bude-li to nutné.
-
Kazuo Ueda zase potvrzuje, že scénář BoJ se začíná naplňovat: reálné úrokové sazby zůstávají velmi nízké, trh práce se utahuje a mzdové a cenové tlaky rostou, což otevírá cestu k dalšímu snížení rozsahu uvolňování. Trh považuje prosincové rozhodnutí prakticky za předem prohrané a diskuse se přesouvá k tomu, jak rychle a do jaké míry bude BoJ normalizovat svou politiku v roce 2026.
-
Na širším devizovém trhu se po rozhodnutí RBA a Bullockových komentářích nejlépe daří již zmíněnému australskému dolaru. Naopak japonský jen je jednoznačně slabý. Pár EURUSD dnes ráno mírně posiluje a stabilizuje se v pásmu 1,1650.
-
V současné době jsme na komoditním trhu svědky rozsáhlého oslabení, které je pokračováním včerejšího poklesu. Ropa WTI aktuálně klesá o 0,4 %, zatímco NATGAS se propadá o 0,95 %. Zároveň se ceny ZLATA snižují o 0,17 % a ceny STŘÍBRA o 0,25 %.
-
Na trhu s kryptoměnami rovněž převládá mírné oslabení. BTC aktuálně klesá o 1,13 % a obchoduje se pod hranicí 90 000 liber.
-
Během evropské seance je v kalendáři pouze zveřejnění německé obchodní bilance, která by neměla mít žádný význam ani pro trh, ani pro ECB. Během americké seance budou nejdůležitějšími událostmi týdenní údaje ADP a zpráva JOLTS. Zdá se však, že investoři nejvíce netrpělivě očekávají zítřejší rozhodnutí Fedu a zprávy o NFP a CPI v příštím týdnu.
