US OPEN: Začátek týdne v mírném poklesu na pozadí geopolitického napětí

- Diplomatické napětí vyvolává nejistotu mezi investory.
- Stříbro a související aktiva jsou pod tlakem.
- Intel prodává své akcie.
- Diplomatické napětí vyvolává nejistotu mezi investory.
- Stříbro a související aktiva jsou pod tlakem.
- Intel prodává své akcie.
Obchodování na začátku týdne v USA začíná s výrazně negativním sentimentem, a to navzdory pokračujícímu období snížené aktivity investorů. Geopolitické a finanční napětí udávají směr pohybu indexů. Nejhlubší poklesy jsou patrné u kontraktů na US100 – přes 0,8 %. Mírnější ztráty zaznamenávají S&P500 a Russel2000, kde jsou poklesy cen kontraktů omezeny na přibližně 0,4 %.
- Cenotvorné faktory geopolitické povahy přicházejí jak z východu, tak ze západu. Investoři se znovu snaží vyhodnotit dopad jednání o Ukrajině vedených USA, přestože zatím nepřinášejí žádné výsledky.
- Mezitím Čína zahájila neohlášené, rozsáhlé cvičení "Justice Mission 2025". Zároveň omezila vývoz stříbra a snížila cla na vybrané produkty, včetně baterií a zdravotnického zboží.
- Retailoví investoři nadále sledují trh se stříbrem, které po hyperbolickém růstu v posledních dnech prochází stejně prudkou fází korekce. Významným faktorem je zvýšení poplatků burzou CME, které spustilo vlnu uzavírání spekulativních pozic.
Makroekonomická data:
-
Čekající prodeje domů (Mezi měsíčně) za listopad, očekává se pokles přibližně o 1 %.
-
Index výrobní aktivity Dallas FED za prosinec
-
Zásoby ropy – očekává se další pokles o více než 2 miliony barelů
-
Týdenní zpráva EIA o zásobách plynu
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupci dokázali částečně korigovat ztráty z předchozího vrcholu, ale růstové momentum zřetelně slábne. Pokud se poptávce nepodaří uhájit úroveň kolem 25 900 bodů, je vysoce pravděpodobné naplnění formace dvojitého vrcholu. V tomto scénáři je cílem pokles pod FIBO 23,6 – což představuje první významnou podporu.
Firemní zprávy:
-
Coupang (CPNG.US) – Jihokorejský e-commerce operátor obchodovaný na NYSE posiluje o téměř 3 %, poté co oznámil kompenzace v reakci na nedávný únik dat.
-
Coeur Mining (CDE.US) – Těžařské společnosti zaměřené na stříbro ztrácejí po dnešním poklesu cen drahých kovů. Poklesy přesahují 4 %.
-
Energy Fuels (UUUU.US) – Výrobce jaderného paliva posiluje o více než 3 % po navýšení výhledu produkce a prodeje.
-
Intel (INTC.US) – Výrobce procesorů prodal 214,8 milionu svých akcií společnosti Nvidia za 5 miliard dolarů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
⏫Rally stříbra a zlata před zápisem FOMC
Denní shrnutí: Poklesy na indexech a propad drahých kovů
US OPEN: Sváteční období tlumí volatilitu navzdory politickým rizikům
DE40: Regulatorní a diplomatické eskalace během svátků
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.