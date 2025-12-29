Denní shrnutí: Poklesy na indexech a propad drahých kovů

- Americký trh zahajuje týden v negativní náladě, když hlavní indexy zaznamenávají ztráty. Nejvíce oslabuje NASDAQ100, jehož kontrakty klesají o více než 0,6 %. Podobné ztráty vykazuje i Russell2000. S&P500 a Dow si vedou o něco lépe, jejich kontrakty klesají jen o něco více než 0,4 %.
- Patrné je zhoršení sentimentu, zejména vůči velkým technologickým společnostem. Nvidia a Palantir oslabují o 1,5 %, Tesla klesá o více než 2 %.
- V USA výrazně překvapil údaj o čekajících prodejích domů, které vzrostly o 3,3 % meziměsíčně oproti očekávanému růstu o 1 %. Nadbytek nabídky a ceny neodpovídající tržním podmínkám začínají dopadat i na prodávající.
- Na evropských burzách proběhla smíšená seance. Během obchodování indexy mírně klesaly a zakončily den poblíž otevíracích úrovní. Po skončení seance však kontrakty dále rostly. Největší růst je patrný u nizozemského NED25, který posiluje o více než 0,6 %. SPA35 a DE40 přidávají přes 0,2 %, zatímco EU50, UK100 a FRA40 rostou jen mírně nad 0,1 %. Poklesy přetrvávají v Itálii, kde ITA40 ztrácí 0,2 %.
- Pod tlakem dalšího prchavého diplomatického „úspěchu“ v rámci předstíraných mírových jednání ohledně Ukrajiny výrazně oslabily evropské obranné společnosti. Rheinmetall klesl téměř o 1 %, Leonardo o necelá 2 %. Několik hodin po ukončení obchodování ruská diplomacie oznámila, že došlo k neúspěšnému útoku na jednu z rezidencí ruského prezidenta. Podle představitelů Ruské federace jde o další záminku pro odmítání jednání.
- Další vlna nepokojů na Blízkém východě podporuje ceny ropy. Saúdská Arábie – největší světový producent ropy – opět navyšuje svou angažovanost v jemenském konfliktu. Ceny ropy rostou zhruba o 2 %.
- EIA zveřejnila zprávu o zásobách zemního plynu. Zásoby vzrostly, ale méně, než se očekávalo, což vedlo k růstu kontraktů na zemní plyn (NATGAS) o přibližně 3 %. EIA měla dnes zveřejnit také data o zásobách ropy, ale tato zpráva bude odložena.
- Ceny kakaa rostou o více než 5 % v reakci na slabší než očekávané dodávky zemědělských komodit do přístavů na Pobřeží slonoviny.
- Velmi výrazné propady zasáhly trh s drahými kovy. Nejvíce ztrácí palladium, které oslabuje o 16 %. Platina klesá o 13 %, stříbro o více než 9 % a zlato ztrácí přibližně 4,5 %. Uzavírání spekulativních pozic v prostředí extrémního překoupení a nízké likvidity se časově shodlo s oznámením o zvýšení maržových požadavků ze strany CME.
- Na měnovém trhu lze pozorovat mírné, ale široce rozprostřené posílení amerického dolaru a japonského jenu. Slabší výkonnost vykazuje novozélandský dolar, thajský baht a maďarský forint.
- Negativní sentiment přetrvává i na trhu kryptoměn, kde většina tokenů zaznamenává mírné ztráty. Bitcoin se drží kolem 87 300 USD, zatímco Ethereum je na tom hůře a propadá se pod 2 950 USD. Ztrácejí také společnosti spojené s kryptoprůmyslem.
