Ranní shrnutí (10.12.2025)

-
Americká seance skončila smíšeně: Dow Jones klesl o 0,3 %, S&P 500 o 0,09 %, zatímco NASDAQ vzrostl o 0,13 %. Nejlepší výkon zaznamenal Russell 2000, který přidal 0,21 %, i když navzdory novému intradennímu rekordu se mu nepodařilo uzavřít na historickém maximu.
-
Dnešní zasedání FOMC přitahuje plnou pozornost trhu, který se od začátku týdne pohybuje v jasném vyčkávacím režimu. Očekávání ohledně dnešního rozhodnutí Fedu se soustředí nejen na úroveň úrokových sazeb, ale především na tón prohlášení a nové prognózy, které mají naznačit tempo budoucích snížení.
-
Většina trhů očekává snížení sazeb o 25 bazických bodů na 3,75 %.
-
Včera Kevin Hassett, favorit na post předsedy Fedu, uvedl, že Federální rezervní systém má stále značný prostor pro další snižování sazeb, které by mohlo přesáhnout standardních 25 bazických bodů. Zdůraznil, že rozhodnutí by měla být založena na datech.
-
V říjnu počet volných pracovních míst v USA mírně vzrostl na 7,67 milionu, ve srovnání se 7,66 miliony v září, což naznačuje, že poptávka po pracovní síle zůstává relativně vysoká, i když nárůst je mírný a signalizuje pomalou náborovou aktivitu v ekonomice.
-
V listopadu vzrostl čínský CPI meziročně o 0,7 %, což představuje nejrychlejší meziroční nárůst od března 2024 a je v souladu s očekáváními. Měsíční CPI však poklesl o 0,1 % a hluboká deflace výrobců ukazuje, že ekonomika stále bojuje se slabou poptávkou a deflačními tlaky v průmyslovém sektoru.
-
Čínský CPI za listopad byl v souladu s očekáváními, ale meziměsíční hodnota byla slabá, stejně jako PPI. V kombinaci s novými signály možného ekonomického stimulu a zprávami o snížení povinných minimálních rezerv (RRR) to vytváří zajímavý výhled pro rok 2026, zejména proto, že nedávné vybírání zisků vyvolalo tlak na čínské akciové trhy.
-
V říjnu přicestovalo do Nového Zélandu přibližně 2 400 čistých migrantů, což naznačuje mírný, ale stabilní nárůst populace země.
-
Na trhu s drahými kovy dnes stříbro dosáhlo nového historického maxima a poprvé překročilo hranici 60 USD za unci. Tento nárůst je způsoben omezenou globální nabídkou, rostoucí průmyslovou poptávkou a zvýšeným zájmem investorů. Cena zlata mezitím zůstává kolem 4 200 USD.
-
Na trhu s kryptoměnami se bitcoin v současné době drží kolem 92 600 USD, zatímco ethereum se pohybuje kolem 3 320 USD.
Denní shrnutí: STŘÍBRO na novém historickém maximu, EURUSD nejvýše od října
Akcie týdne – Jabil Inc (11.12.2025)
Rivian vyvíjí vlastní AI čip pro autonomní řízení 💡
Disney investuje do OpenAI a oznamuje revoluci ve tvorbě animací 📱
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.