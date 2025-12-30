FTAI Aviation Ltd.: Akcie vyskočily více než 12 % poté, co firma oznámila nový strategický krok

-
Akcie FTAI Aviation dnes posílily více než 12 % poté, co firma oznámila nový energetický projekt s názvem FTAI Power.
-
Nová divize se zaměřuje na přepracování CFM56 motorů na plynové turbíny pro napájení datových center.
-
Trh reagoval optimisticky se zvýšeným investičním zájmem a vyšším sentimentem.
-
FTAI si díky silnému portfoliu motorů a servisních kapacit buduje cestu k novým trhům mimo tradiční letectví.
-
Akcie FTAI Aviation dnes posílily více než 12 % poté, co firma oznámila nový energetický projekt s názvem FTAI Power.
-
Nová divize se zaměřuje na přepracování CFM56 motorů na plynové turbíny pro napájení datových center.
-
Trh reagoval optimisticky se zvýšeným investičním zájmem a vyšším sentimentem.
-
FTAI si díky silnému portfoliu motorů a servisních kapacit buduje cestu k novým trhům mimo tradiční letectví.
FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) zažila silný růst akcií během dnešního obchodování, kdy se kurz zvýšil více než 12 % poté, co společnost oznámila novou divizi zaměřenou na energetiku pro datová centra, která zaujala investory a posílila optimismus na trhu.
Nová strategie: FTAI Power míří do energetiky datových center
FTAI oznámila založení nové divize s názvem FTAI Power, která využívá odborné znalosti firmy v oblasti údržby leteckých motorů k přepracování motorů CFM56 na aeroderivativní plynové turbíny. Tyto turbíny s výkonem zhruba 25 MW jsou navrženy tak, aby pomáhaly pokrýt rostoucí poptávku po flexibilním a rychle dostupném elektrickém výkonu pro datová centra, kde je výzvou časté a dlouhé čekání na připojení k elektrické síti.
Společnost uvedla, že výroba prvních turbín by měla začít v roce 2026, přičemž využije své rozsáhlé centrum údržby a flotilu více než 1 000 CFM56 motorů. Tato iniciativa rozšiřuje podnikání FTAI mimo tradiční letecký leasing a servis a otevírá nové obchodní pole v oblasti energetických řešení.
Silná tržní reakce
Po oznámení se cena akcií FTAI vyšplhala na historicky vysoké úrovně, přičemž během dne dosáhla až přes 13 % růstu. Mezi investory došlo k výraznému posunu sentimentu směrem k „extrémně býčímu“, přičemž objem diskuzí o akcii prudce vzrostl. RBC Capital a další analytici ocenili potenciál rozšíření poptávky po CFM56 motorech díky jejich nové energetické funkci, a to i mimo původní letecký trh, což firmě otevírá zcela nové trhy. Zdroj: xStation5
FTAI Aviation: pozadí firmy
FTAI Aviation Ltd. je společnost zaměřená na leasing, údržbu a prodej leteckých motorů a letadel, provozovaná jako součást skupiny s dlouholetou zkušeností v oblasti leteckých aktiv. Firma vlastní rozsáhlé portfolio motorů a přístrojů, které nejen provozuje, ale také optimalizuje a pronajímá aerolinkám po celém světě, přičemž její akcie vykazovaly značnou volatilitu a růstový potenciál během letošního roku.
V roce 2025 se společnosti podařilo dosáhnout řady milníků — mimo jiné vyšší dividendu, silné výsledky tržeb a zvýšený optimismus ohledně růstu v nadcházejících čtvrtletích. MarketBeat
Co to znamená pro investory
Růst akcií o více než 12 % signalizuje, že investoři vnímají nový strategický krok FTAI Power jako potenciální významný růstový impuls, který by mohl firmě otevřít nové zdroje příjmů nad rámec tradičního leteckého leasingu. Rozšíření do oblasti energetiky datových center odráží širší trend, kdy společnosti hledají inovativní způsoby, jak využít stávající technologické kapacity k expanzi do souvisejících segmentů trhu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Corcept Therapeutics se propadly po zamítnutí klíčového léku FDA
OpenAI nastavuje nový standard: Průměrná odměna pro zaměstnance přes 1,5 milionu USD
US Open: Americké indexy mírně oslabují během posledního obchodního dne roku 2025
Disney zaplatí 10 milionů dolarů za porušení zákona o ochraně dětských údajů na YouTube
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.