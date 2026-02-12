Ranní shrnutí (12.02.2026)

- Americké indexové futures pokračují v opatrném růstu po včerejších silných údajích z amerického trhu práce (US100: +0,1 %; US500: +0,15 %).
- V lednu byl deficit rozpočtu USA nižší než v předchozím roce, částečně díky vyšším příjmům z cel. Cla dosáhla v lednu celkové výše 30 miliard dolarů a za dosavadní fiskální rok 124 miliard dolarů, což je o 304 % více než v roce 2025. Očekávané rozhodnutí Nejvyššího soudu o clech by však mohlo výběr cel zastavit, zatímco rostoucí náklady na obsluhu dluhu a absence scénáře rychlého snížení úrokových sazeb nadále zatěžují veřejné finance.
- Sněmovna reprezentantů USA hlasovala pro zrušení cel uvalených prezidentem Donaldem Trumpem na Kanadu, což představuje vzácný případ bipartisánského odporu proti výkonné obchodní pravomoci. Opatření však musí ještě schválit Senát USA a podepsat Trump, aby mohlo vstoupit v platnost.
- Po včerejších silných výsledcích amerického trhu práce (NFP) převládá v asijsko-pacifickém regionu optimismus. Index MSCI Asia Pacific dosáhl nového historického maxima. Japonský Nikkei (+0,25 %) a jihokorejský KOSPI (+2,8 %) také dosáhly rekordních hodnot v raném obchodování, poháněné technologickými akciemi. CHN.cash a HK.cash vzrostly o 0,7 % druhý den v řadě.
- Mercedes-Benz oznámil větší než očekávaný pokles provozního zisku v roce 2025 o 57 % na 5,8 mld. EUR, což je méně než prognóza 6,6 mld. EUR a pokles z 13,6 mld. EUR v předchozím roce. Tržby klesly o 9 % na 132,2 mld. EUR. Společnost čelí tvrdé konkurenci v Číně, clům a negativním měnovým vlivům. Marže v segmentu osobních automobilů činila 5 %. Ve střednědobém horizontu se společnost zaměřuje na marže ve výši 8–10 % prostřednictvím nových modelů a snižování nákladů.
- Dolarový index (USDIDX) se zotavuje o 0,1 % a přerušuje tak svou nedávnou sérii poklesů díky silným údajům o počtu nových pracovních míst, které snižují potřebu dalších snížení úrokových sazeb v USA. Překoupený australský dolar zaznamenává největší pokles (AUDUSD: -0,15 %). EURUSD klesl o 0,1 % na 1,186.
- Ropa Brent a WTI zaznamenávají po včerejších ziscích mírnou korekci (kolem -0,3 %) a zůstávají v rámci aktuálního vzestupného trendu. Zemní plyn klesl o 1,2 %.
- Drahé kovy ustupují v důsledku zlepšené ochoty riskovat a solidních ekonomických údajů z USA. Zlato kleslo o 0,6 % na 5 050 USD za unci, zatímco stříbro kleslo o 1,2 % na 83,40 USD za unci.
- Bitcoin se obchoduje beze změny na 67 070 USD, zatímco Ethereum posílilo o 1,2 % na 1 976 USD.
