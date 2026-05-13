Ranní shrnutí (13.05.2026)

- Asijská seance byla relativně klidná. Čínské indexy rostou v rozmezí 0,00–0,17 %, zatímco japonský JP225 a singapurský SG20cash posilují o 1,30 %.
- Americký dolar opět mírně posílil, i když pohyby na FX trhu zůstávají omezené. Pozornost trhu se nadále soustředí na křehký stav přepravy energií přes Hormuzský průliv.
- Podle hodnocení amerických zpravodajských služeb Írán znovu získal operační přístup k 30 z 33 raketových stanovišť podél Hormuzského průlivu. To znamená, že Teherán může znovu nasadit mobilní odpalovací zařízení a v některých případech odpalovat rakety z opevněných pozic.
- Írán si údajně stále ponechává přibližně 70 % svého předválečného arzenálu odpalovacích zařízení a raket. Patří sem jak balistické rakety schopné zasáhnout regionální cíle, tak střely s kratším doletem určené pro pozemní a námořní cíle.
- CEO společnosti Nvidia Jensen Huang se připojil k delegaci prezidenta Donalda Trumpa, která cestuje do Číny spolu s dalšími předními zástupci amerického byznysu. Trump oznámil, že bude tlačit na Si Ťin-pchinga ohledně dalšího otevření čínské ekonomiky. Čipy Nvidia H200 stále nezískaly schválení čínských úřadů k prodeji.
- Silný údaj o inflaci CPI v USA zvýšil inflační očekávání. Pětiletá breakeven míra inflace dosáhla nejvyšší úrovně od října 2022, zatímco desetiletý ukazatel vystoupal nejvýše od roku 2023. Vyšší ceny ropy zůstávají důležitým faktorem. Trh se stále více obává, že Fed může být nucen udržet restriktivní politiku nebo dokonce znovu zvýšit sazby.
- Ropa během dnešní seance mírně klesá. OIL oslabuje o 1,60 % na 106 USD za barel a OIL.WTI klesá o 1,05 % na 100 USD za barel.
- Senát Aljašky schválil návrh zákona HB 1, který uznává zlato a stříbro ve formě mincí jako zákonné platidlo. Návrh zároveň osvobozuje transakce využívající drahé kovy od místních daní z prodeje a užívání.
- Reserve Bank of New Zealand oznámila mírný nárůst inflačních očekávání. To zapadá do širšího globálního tématu přetrvávající inflace. Vyšší ceny energií zůstávají hlavním proinflačním rizikem.
