Pár EURUSD se v poslední době pohybuje v relativně úzkém pásmu a střídá zisky se ztrátami. Týden zahájil poklesem po negativních zprávách ohledně situace na Blízkém východě.
Geopolitika
Agentura Tasnim News Agency včera informovala, že výměna zpráv mezi USA a Íránem byla pozastavena. Tento krok má být podle zpráv protestem Íránu proti pokračujícím izraelským útokům na Libanon. Pravděpodobnost rychlé dohody mezi stranami klesá, což zatěžuje tržní sentiment.
Poté, co prezident Trump nařídil Izraeli zastavit útoky na Bejrút a zároveň uvedl, že jednání postupují „bleskovým tempem“, se tržní sentiment mírně stabilizoval. To umožnilo páru EURUSD umazat část ztrát. Zprávy přicházející z Teheránu a Washingtonu však zůstávají velmi nekonzistentní, takže sentiment může zůstat volatilní.
Makroekonomická data
Za námi je zveřejnění údajů o inflaci z eurozóny. Překvapení směrem vzhůru u jádrového ukazatele, tedy růst na 2,5 %, podle všeho téměř potvrzuje červnové zvýšení úrokových sazeb. Trhem implikovaná pravděpodobnost takového kroku aktuálně činí 96 %. Reakce trhu však byla mimořádně utlumená.
Dnes nás čeká další významné zveřejnění – dubnová zpráva JOLTS, která bude předehrou k pátečním datům NFP. Pokud data v souladu s očekáváním ukážou stále relativně zdravý stav amerického trhu práce, sázky na zvýšení sazeb ze strany Fed mohou mírně vzrůst. To by poskytlo podporu americkému dolaru.
Technická analýza
Graf EURUSD (17.12.2025 – 02.06.2026)
Zdroj: xStation, 02.06.2026
Pár EURUSD se aktuálně nachází v jasné fázi konsolidace, což ukazuje zploštění a vzájemné propletení klíčových exponenciálních klouzavých průměrů: EMA 50, EMA 100 a EMA 150. Tento jev jasně potvrzuje ztrátu silného směrového momenta a přechod trhu do bočního trendu. V širším technickém kontextu bylo klíčovou událostí otestování a úspěšné udržení významné úrovně podpory – 61,8% Fibonacciho retracementu.
Nedostatek rozhodnosti mezi investory se odráží také v hodnotách oscilátorů. Indikátor RSI se stabilizuje na úrovni 46,8, tedy v neutrální zóně těsně pod hranicí 50. To odráží rovnováhu tržních sil jen s minimální převahou medvědí strany, která aktuálně nemá dostatečnou sílu ke spuštění hlubšího výprodeje.
