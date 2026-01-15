Ranní shrnutí (15.01.2026)

- Futures na americké akciové indexy po dvou dnech výprodejů opět rostou, podpořeny nejnovějšími výsledky společnosti TSMC, které slouží jako lakmusový papírek pro giganty AI sektoru, jako jsou Nvidia a AMD.
- Futures na Nasdaq vedou růst (US100: +0,3 %), následovány indexem Russell 2000 (US2000: +0,25 %), S&P 500 (US500: +0,15 %) a Dow Jonesem (US30: +0,1 %).
- Americký ministr financí Scott Bessent údajně při jednání se svým japonským protějškem vyjádřil obavy ohledně volatility měnového páru USD/JPY a apeloval na konzistentní měnovou politiku a komunikaci.
- Sentiment v asijsko-pacifickém regionu je smíšený. Japonský index Nikkei 225 mírně ustoupil ze včerejšího historického maxima (-0,9 %), protože naděje na další fiskální podporu ochladly a výnosy dluhopisů vzrostly. Očekávání výsledků TSMC vyvolává opatrnost u technologických akcií, což doléhá zejména na čínské trhy (CHN.cash: -0,2 %). Naopak růst byl zaznamenán v Jižní Koreji (Kospi: +1,3 %) a Austrálii (AU200.cash: +0,3 %).
- TSMC vykázala rekordní zisk za čtvrté čtvrtletí – čistý zisk vzrostl o 35 % díky silné poptávce po čipech pro AI a výkonné výpočetní technologie, čímž firma překonala tržní očekávání. Tržby poprvé překročily hranici 1 bilionu TWD, přičemž čipy pod 7 nm tvořily 77 % prodejů. Růst táhnou zejména zákazníci jako Nvidia a AMD a expanze v oblasti AI. Společnost zvyšuje kapacity pro 2nm čipy, což podporuje výhled do roku 2026, i když slabší poptávka po chytrých telefonech může růst částečně omezit.
- Čína podle agentury Reuters připravuje pravidla, která by omezila množství pokročilých AI čipů, jež mohou domácí firmy nakupovat od zahraničních dodavatelů, jako je Nvidia. Opatření mají mít formu limitů na objem objednávek, nikoli úplného zákazu, a přicházejí po schválení vývozu H200 čipů ze strany USA a rostoucím politickém napětí.
- Index amerického dolaru se zotavuje po včerejším poklesu (USDIDX: +0,1 %), především díky slabosti švýcarského franku (USDCHF: +0,15 %) a jenu (USDJPY: +0,2 %). Australský dolar jako jediný tomuto pohybu odolává (AUDUSD beze změny). EURUSD klesá o 0,1 % na 1,1635.
- Drahé kovy prudce korigují předchozí růst, který byl podpořen přetrvávající politickou nejistotou a rostoucím rizikem americké intervence v Íránu. Nejvíce ztrácí stříbro, které kleslo zpět pod 90 USD (-4 % na 89,30 USD), následováno platinou (-3,2 % na 2 326 USD). Zlato oslabuje o 0,4 % na 4 606 USD.
- Cena ropy Brent a WTI po pětidenním růstu klesá přibližně o 1,5 %.
- Korekci zaznamenávají i kryptoměny: Bitcoin klesá o 0,8 % na 96 290 USD, Ethereum o 1,1 % na 3 315 USD.
