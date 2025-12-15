Ranní shrnutí (15.12.2025)

-
Futures na hlavní evropské a americké akciové indexy začínají nový týden mírným oživením (US500: +0,2 %; EU50: +0,25 %), částečně se zotavují z pátečního poklesu, který byl způsoben hlavně zklamáním z výsledků společnosti Oracle a obavami o udržitelnost růstu umělé inteligence. Sentiment je podporován především obnoveným narativem o „méně jestřábím postoji Fedu“ pro rok 2026.
-
Podle Donalda Trumpa byla inflace v USA „zcela neutralizována“ a budoucí složení Fedu by mělo tlačit úrokové sazby dolů.
-
Hlavní ekonomický poradce Bílého domu a hlavní kandidát na příštího předsedu Fedu Kevin Hassett se snažil uklidnit trhy tím, že uvedl, že sice bude ve Fedu prezentovat Trumpovy názory na měnovou politiku, ale FOMC si zachová plnou nezávislost a může je odmítnout. Hassett dodal, že jako předseda Fedu nebude při rozhodování o úrokových sazbách brát v úvahu Trumpovy názory.
-
Asijsko-pacifické trhy zahájily týden pokračováním ztrát z páteční seance na Wall Street, které byly navíc zatíženy sérií slabých údajů z Číny. Čínské akcie (CHN.cash) jsou největšími propadlíky (-0,5 %), poklesy zaznamenaly také Hongkong (HK.cash: -0,1 %) a Austrálie (AU200.cash: -0,1 %). Výjimkou je japonský Nikkei (JP225: +0,3 %), který je podporován zlepšením podnikatelského sentimentu v průzkumu Tankan a nižší expozicí vůči technologickému sektoru.
-
Čínská data za listopad poukázala na prohlubující se zpomalení. Maloobchodní tržby vzrostly meziročně pouze o 1,3 % oproti očekáváním 2,8 %, průmyslová produkce vzrostla o 4,8 % oproti očekávaným 5 % a investice do fixních aktiv poklesly o 2,6 %, čímž se prohloubil říjnový pokles. Hlavními brzdami byl pokračující propad na trhu s nemovitostmi a slabá spotřebitelská důvěra. Automobilový sektor významně brzdil maloobchodní tržby poté, co místní vlády pozastavily dotace na výměnu vozidel.
-
Úrokové sazby na Novém Zélandu pravděpodobně zůstanou po delší dobu na úrovni 2,25 %, pokud se ekonomické podmínky budou vyvíjet v souladu s prognózami, uvedla dnes guvernérka RBNZ Anna Bremanová.
-
Na devizových trzích je nejvýraznějším pohybem oživení jenu (USDJPY, EURJPY: -0,55 %), protože Japonsko se připravuje na to, co by mohlo být jeho prvním zvýšením úrokových sazeb od ledna tohoto týdne. Index amerického dolaru (USDIDX) klesl o 0,05 % v důsledku rostoucího rozdílu mezi očekáváními ohledně měnové politiky USA a ostatních zemí. EURUSD je stabilní na úrovni 1,173.
-
Očekávání holubičí politiky Fedu nadále podporují drahé kovy. Zlato vzrostlo o 1 % na 4 346 USD za unci, zatímco stříbro se po páteční korekci odrazilo o 2 % na 63,17 USD za unci.
-
Ropa Brent a WTI zastavily svůj pokles a odrazily se o 0,5 % od měsíčních minim. Zemní plyn vzrostl o 0,75 %.
-
Bitcoin vzrostl o 1,4 % na 89 750 USD, zatímco Ethereum posílilo o 1,9 % na 3 136 USD.
