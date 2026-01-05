Krypto novinky: Bitcoin se v roce 2026 vrací k růstu 📈 Zabaví USA 600 000 BTC z Venezuely?

Bitcoin dnes roste směrem k 93 000 USD, což je nejvyšší úroveň od první poloviny prosince 2025, a to na pozadí pozitivní nálady na americkém akciovém trhu, kde futures na Nasdaq 100 a S&P 500 (US100 a US500) posilují před otevřením trhů.
Bitcoin je od začátku roku v zisku přes 6 % a zotavil se po dosažení rekordně přeprodané úrovně RSI, naposledy zaznamenané v srpnu 2023. On-chain data ukazují na historicky vysokou akumulaci BTC tzv. whale adresami, zatímco celkový sentiment zůstává utlumený, což otevírá prostor pro pokračování trendu.
Ropa reagovala mírným poklesem pod 60 USD za barel v návaznosti na americkou vojenskou operaci ve Venezuele. Pokud by USA skutečně získaly kontrolu nad venezuelskými ropnými rezervami, mohlo by to znamenat výrazný tlak na globální inflaci, a v důsledku toho podporu rizikových aktiv včetně Bitcoinu.
Tento efekt však nelze očekávat okamžitě – jde spíše o víceroční horizont. Ropný sektor Venezuely vyžaduje investice v řádu desítek miliard dolarů, aby se vrátil na úroveň historicky rekordních kapacit.
Navíc není jisté, zda USA dosáhnou svých cílů bez pozemní intervence, a takový scénář by spíše podpořil ceny ropy, než je snížil.
Podle dat společnosti CoinShares dosáhly globální přílivy do kryptoměn v roce 2025 hodnoty 47,2 miliardy USD, oproti 48,7 miliardy USD v roce 2024.
Během poslední obchodní seance minulého týdne (pátek) zaznamenaly ETF na BTC a ETH přílivy ve výši 464 mil. USD a 124 mil. USD.
Bitcoin tento týden zůstane citlivý především na údaje z amerického trhu práce (NFP v pátek), ale trh je stále více přesvědčen, že vliv Donalda Trumpa na Fed bude výrazně holubičí, bez ohledu na makrodata.
To znamená, že ani silná ekonomická data nutně nezastaví budoucího šéfa Fedu v jeho chuti na snižování sazeb.
Bitcoiny z Venezuely – co bude dál?
Podle výzkumu analytiků Clary Preve a Bradleyho Hopea drží Venezuela aktuálně BTC a stablecoiny v hodnotě mezi 56 a 67 miliardami USD, přičemž v médiích kolují zprávy o možných 600 000 BTC.
Země údajně začala s nákupy BTC a kryptoměn v roce 2017, kdy prodávala zlato vytěžené v oblasti tzv. Orinockého těžebního oblouku a výnosy převáděla mimo americký dolar.
Odhady naznačují, že zlato v hodnotě 2 miliard USD mohlo být směněno za Bitcoin za cenu kolem 5 000 USD, což by implikovalo držbu přibližně 400 000 BTC v současné hodnotě cca 37 miliard USD.
Venezuela mohla rovněž disponovat Tetherem (USDT), který přijímala jako platbu za ropu, a ten později směňovala za BTC, aby obešla sankce a diverzifikovala se od stablecoinu navázaného na dolar.
Pokud by USA zabavily venezuelskou kryptoměnovou peněženku, tyto Bitcoiny by pravděpodobně byly převedeny do tzv. americké strategické rezervy a nebyly by prodány, v souladu s prohlášením administrativy Donalda Trumpa o „neprodávání žádných zabavených Bitcoinů“.
Pokud by USA skutečně převzaly venezuelské rezervy – téměř 3 % celkové globální nabídky BTC (21 milionů) – pak by tato nabídka mohla zmizet z trhu, což by podporovalo cenu v dlouhodobém horizontu.
Na druhé straně existuje možnost, že Venezuela využije část stále držených BTC, aby je přeměnila na prostředky např. pro nákup zbraní či jiné výdaje, pokud by došlo k ničivé americké pozemní operaci.
Zdroj: CoinPedia
Grafy Bitcoinu a Etherea (H1, D1)
Bitcoin i Ethereum se aktuálně obchodují v rámci rostoucího cenového kanálu, přičemž na hodinovém grafu se u obou kryptoměn formuje potenciálně býčí formace „podšálku“.
U Bitcoinu se klíčová podpora nachází okolo 91,8 tis. USD, kde se nachází spodní hranice cenového kanálu a zároveň klouzavý průměr EMA50.
Zdroj: xStation5
Na hodinovém grafu Bitcoin narazil na klíčovou rezistenci v podobě exponenciálního klouzavého průměru EMA50 (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
Podobně jako Bitcoin i Ethereum dnes roste na úrovně, které jsme naposledy viděli v polovině prosince. Krátkodobou podporu signalizuje EMA50 na hodinovém grafu (okolo 3 100 USD), zatímco spodní hranice cenového kanálu se nachází kolem 3 050 USD, kde zároveň leží EMA200 (červená linie).
Zdroj: xStation5
Na denním grafu cena Etherea dosáhla 50denního exponenciálního klouzavého průměru EMA50 (oranžová linie) a podobně jako BTC zatím bojuje s jeho proražením směrem vzhůru.
Zdroj: xStation5
Přílivy do ETF fondů rostou
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
