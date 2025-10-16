Ranní shrnutí (16.10.2025)

- Silný výsledek společnosti TSMC za 3. čtvrtletí podporuje náladu na akciovém trhu
- Míra nezaměstnanosti v Austrálii roste
- Trhy dnes čekají na výsledkové zprávy amerických společností
- Americké akciové indexy uzavřely včerejší seanci růstem, i když většina zisků byla v druhé polovině obchodování na Wall Street vymazána. Dnes futures na americké indexy rostou po silných čtvrtletních výsledcích společnosti Taiwan Semiconductor (TSMC), zatímco pozornost investorů se zaměří na komentáře centrálních bankéřů, protože zářijová zpráva o inflaci PPI nebude zveřejněna kvůli uzavření vlády. Mezi společnosti, které dnes zveřejní hospodářské výsledky, patří Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company a BNY Mellon.
- Tchajwanská společnost TSMC vykázala za třetí čtvrtletí čistý zisk přes 452 miliard tchajwanských dolarů oproti očekávaným 405 miliardám tchajwanských dolarů (meziroční nárůst o více než 39 %) a hrubou marži 59,5 % oproti očekávaným 57,1 % a 58,6 % ve druhém čtvrtletí. Provozní marže dosáhla 50,6 %, čímž překonala odhady 47,3 %. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 30 % na 989 miliard tchajwanských dolarů, zatímco odhady hovořily o 967 miliardách tchajwanských dolarů. CAPEX za první tři čtvrtletí roku dosáhly téměř 29,4 miliardy USD.
- Zářijová Béžová kniha Fedu ukázala, že mzdy se zvýšily ve všech vykazujících okresech. Jedna regionální zpráva poukázala na rizika pro hospodářský růst v případě delšího uzavření vlády. Celková ekonomická aktivita se ve srovnání s předchozí zprávou změnila jen málo - tři okresy vykázaly mírný až mírný růst, pět okresů nevykázalo žádnou změnu a čtyři uvedly mírné zmírnění aktivity.
- Během asijské seance klesl čínský index Hang Seng o téměř 0,8 %, zatímco japonský Nikkei získal více než 1,2 %. Australský ASX po smíšených údajích z trhu práce vzrostl o téměř 0,9 %. Míra nezaměstnanosti v Austrálii za září vzrostla na 4,5 % oproti očekávaným 4,3 % a předchozím 4,2 %, zaměstnanost se však zvýšila o 14,9 tis. pracovních míst, což je výrazně lepší výsledek než odhadovaný pokles o 5,4 tis. míst. Podobně v Nizozemsku míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,0 % oproti očekávaným 3,9 % a předchozím 3,9 %.
- Pár EUR/USD si připisuje mírné zisky a drží se poblíž 1,166, zatímco zlato se obchoduje beze změny a stále se pohybuje kolem včerejších rekordních hodnot nad 4 200 USD za unci; stříbro kleslo o 0,5 %. Bývalý prezident Trump uvedl, že indický premiér Módí souhlasil s ukončením dovozu ruské ropy. Po tomto komentáři ceny ropy Brent a WTI vzrostly, i když dnes Brent (OIL) opět ustupuje k 62 USD za barel.
