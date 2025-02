Ranní shrnutí (19.02.2025)

Prezident Trump oznámil plány na zavedení 25% cel na dovoz automobilů, léčiv a polovodičů. Automobilová cla by mohla být zavedena již v dubnu, zatímco načasování jejich zavedení pro ostatní odvětví zůstává nejasné, protože výrobci mají čas na založení amerických provozů. Tento krok vyvolal obavy u hlavních obchodních partnerů, přičemž Japonsko tuto otázku oficiálně vzneslo vzhledem ke své významné expozici v automobilovém průmyslu.

Člen bankovní rady Bank of Japan Hadžime Takata signalizoval, že nás čeká další zvyšování sazeb, a varoval, že udržování nízkých sazeb by mohlo vést k nadměrnému riskování a inflačním tlakům. Trhy počítají s 80% pravděpodobností zvýšení sazeb na 0,75 % v červenci, přičemž výnos desetiletých dluhopisů JGB se pohybuje poblíž 1,425 %.

Novozélandská centrální banka (Reserve Bank of New Zealand) snížila svou základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů na 3,75 % a předpokládá další dvě snížení o 25 bb v dubnu a květnu. Guvernér Orr naznačil nižší konečnou sazbu, než se původně předpokládalo, s cílem dosáhnout do konce roku přibližně 3 %, neboť banka se snaží podpořit ekonomiku, která se potýká s problémy.