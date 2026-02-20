Ranní shrnutí (20.02.2026)

- Cena ropy vystoupala na šestiměsíční maximum a globální akcie se dostaly pod tlak, protože rostoucí napětí kolem Íránu oslabilo chuť investorů riskovat. Cena ropy Brent vzrostla o 0,5 % na 72 USD za barel poté, co Donald Trump prohlásil, že Írán má nanejvýš 15 dní na dosažení jaderné dohody, a USA vyslaly do Středního východu další jednotky námořní pěchoty. Týdenní zisk ropy nyní přesahuje 6 %.
- Kromě geopolitické situace se investoři zaměří na páteční zveřejnění údajů o ekonomické aktivitě a inflaci PCE v USA. Pozornost se zvýšila poté, co zápis z posledního zasedání Fedu potvrdil přetrvávající obavy tvůrců politiky ohledně cenových tlaků. Nejvyšší soud USA také stanovil pátek jako další den pro vyjádření názoru ohledně celních opatření a globální trhy čekají na rozhodnutí v této věci.
- Na asijských akciových trzích převládala opatrnost: široký index MSCI Asia klesl o 0,4 % po podobných poklesech na Wall Street. Zároveň futures na americké a evropské akciové indexy vzrostly přibližně o 0,3 %, což naznačuje určitou stabilizaci sentimentu po počáteční vlně averze k riziku.
- Jižní Korea i nadále vyniká na globální úrovni: místní akciový trh vzrostl o 2 %, čímž posílil svou pozici nejvýkonnějšího akciového trhu na světě od začátku roku. Zisky jsou trvale poháněny společnostmi Samsung a SK Hynix, které těží z obnovené napjaté situace na trhu s paměťovými čipy.
- Americký dolar směřuje k nejlepšímu týdnu za poslední čtyři měsíce, protože trhy nadále snižují očekávání ohledně budoucích snížení sazeb Fedu. Poptávka po bezpečných aktivech zůstává klíčovou podporou pro dolar uprostřed zvýšeného geopolitického rizika, zatímco vyšší ceny ropy zvyšují riziko návratu inflačních tlaků a prodloužení pauzy Fedu.
Graf OIL (D1)
Ropa dvakrát reagovala na podporu v oblasti 58–60 USD za barel a nyní je přibližně o 20 % výše než na těchto minimech. Dříve, po překonání exponenciálního klouzavého průměru EMA200, ceny vzrostly v prosinci 2024 a znovu v červnu 2025. V obou případech však rally nakonec vyprchala a prodejci znovu získali kontrolu nad trhem.
Zdroj: xStation5
