Graf dne: EURUSD – Proč euro ztrácí vůči dolaru?

Měnový pár EURUSD zůstává pod tlakem a obchoduje se kolem 1,1530 USD za euro. Dnešní cenové pohyby jsou ovlivňovány jak globální nejistotou, tak makroekonomickými faktory na obou stranách Atlantiku. Investoři pečlivě sledují geopolitický vývoj, komoditní trh a komentáře centrálních bank, protože hledají vodítka ohledně budoucího směřování měnové politiky.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje EUR/USD?
1. Útěk k dolaru jako bezpečnému přístavu
- Globální nejistota dál podporuje americký dolar. Tváří v tvář geopolitickému napětí a volatilitě na kapitálových trzích investoři volí USD jako bezpečný přístav. To drží euro pod tlakem a brání páru EURUSD ve výraznějším odrazu i navzdory neutrálním datům z eurozóny. Jakákoli nová vlna rizika, například zhoršení geopolitické situace na Blízkém východě, by mohla v krátkodobém horizontu dál zvýšit poptávku po dolaru a omezit sílu eura.
2. Komoditní šoky a geopolitika
- Rostoucí ceny energií a komodit zvyšují náklady ekonomik eurozóny a vytvářejí tlak na růst inflace. Zároveň politické napětí v různých částech světa udržuje averzi k riziku a podporuje americký dolar. Kombinace těchto faktorů snižuje atraktivitu eura a trh očekává, že EURUSD může otestovat nová krátkodobá minima.
3. Trhy očekávají jestřábí tón ECB
- Někteří členové Evropské centrální banky (ECB) upozornili na potřebu zachovat restriktivní měnovou politiku v reakci na rostoucí inflaci. Takové komentáře poskytují euru krátkodobou podporu, protože trhy vnímají nižší pravděpodobnost dalších snížení sazeb. Proti silnému americkému dolaru je ale globální efekt omezený a ani jestřábější tón ECB pravděpodobně nezvrátí současný klesající trend páru EURUSD.
4. Technická slabost EURUSD
- EUR/USD zůstává pod klíčovými klouzavými průměry, což ukazuje na převahu prodejců. Momentum indikátory a technické úrovně podpory naznačují, že případné pokusy eura o odraz mohou mít jen krátké trvání.
5. Trh čeká na páteční data PCE
- Po včerejším zveřejnění amerického CPI, které odpovídalo odhadům analytiků, ale zůstalo výše, než by si přál Fed, se pozornost investorů přesouvá k pátečním datům PCE (Personal Consumption Expenditures). PCE je preferovaným ukazatelem inflace pro Fed a jeho výsledek může ovlivnit budoucí rozhodování o úrokových sazbách. Silnější než očekávaná data PCE mohou dolar dále podpořit, zatímco slabší čísla by mohla dát euru prostor pro krátkodobý korekční odraz.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.