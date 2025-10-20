Ranní shrnutí (20.10.2025)

.
- Indexy Wall Street zaznamenaly v pátek smíšené obchodování. Seance začala ztrátami, které byly způsobeny především obavami ohledně regionálních bank v USA, což nakonec vedlo k poklesu indexu malých společností Russell 2000.
- Obavy v regionálním bankovním sektoru se objevily po odhalení případů úvěrových podvodů ve společnostech Zions Bancorporation a Western Alliance.
- Následně pomohla tržnímu sentimentu zpráva, že Donald Trump naznačil, že neplánuje uvalit na Čínu rozsáhlá cla, spolu s pokračujícími obchodními jednáními a očekáváním setkání s čínským prezidentem na summitu APEC na konci října.
- Indexy S&P 500 a Nasdaq nakonec v pátek posílily o něco více než 0,5 %, zatímco index Russell 2000 oslabil o 0,6 %. Dnes indexové futures rostou, US500 o 0,34 % a US100 o 0,5 %.
- V Evropě indexy vzrostly, podpořeny optimismem ohledně francouzského rozpočtu a silnými výsledky defenzivních společností. Francouzský premiér Lecornu přežil dvě hlasování o důvěře ve vládu.
- Výnosy amerických státních dluhopisů klesly na 4,0 %, což je téměř nejnižší úroveň od září loňského roku, a to v souvislosti s rostoucími očekáváními snížení úrokových sazeb a přetrvávajícími obavami o regionální banky v USA.
- EURUSD se po prudkém poklesu v pátek večer odráží a obchoduje se nad hranicí 1,1670.
- Prezident Donald Trump telefonicky hovořil s Vladimirem Putinem o podmínkách ukončení války na Ukrajině, což vyvolalo pokles cen ropy v očekávání zvýšení nabídky. Současně se konalo setkání mezi Trumpem a Zelenským, kde Trump údajně opět vyvíjel tlak na ukrajinského prezidenta, aby přijal ztrátu některých území výměnou za příměří. Trump stále zvažuje dodávku raket Tomahawk na Ukrajinu.
- Ropa reagovala jen minimálně na porušení příměří na Blízkém východě, kde Izrael obvinil Hamás z útoků, což vedlo k bombardování pásma Gazy. Dnes ráno však vstoupilo v platnost nové příměří.
- Japonská centrální banka naznačila možnost dalšího zpřísnění měnové politiky, pokud se zlepší ekonomické prognózy. Zasedání banky je naplánováno na konec tohoto měsíce. Současně v Japonsku končí koaliční dohody. Jen se v posledních dnech stabilizoval a pár USDJPY se aktuálně pohybuje v rozmezí 150–151.
- Ekonomické údaje z Číny byly smíšené. Maloobchodní tržby za září vzrostly r/r o 3,0 %, což je mírně nad prognózou 2,9 %, ale představuje zpomalení oproti předchozímu r/r tempu 3,4 %. Průmyslová produkce se zotavila silněji na 6,5 % r/r, čímž překonala prognózu 5,0 % a předchozí úroveň 5,2 % r/r.
- Údaje o investicích byly slabší. Investice do fixních aktiv od začátku roku (YTD) poklesly o 0,5 % r/r, což je méně než očekávaný pokles o 0,2 % r/r a předchozí pokles o 0,5 % r/r. Investice do nemovitostí (YTD) navíc propadly o 13,9 % r/r, což je více než očekávaný pokles o 13,1 % r/r a předchozí pokles o -12,9 % r/r.
- Čínský HDP vzrostl r/r o 4,8 %, což odpovídá očekáváním, ale představuje zpomalení oproti předchozímu r/r růstu o 5,2 %. Čtvrtletní nárůst činil 1,1 % mezikvartálně, což je více než prognózovaných 0,8 % a odpovídá předchozímu tempu. Roční růst je nejnižší v tomto roce, což je způsobeno především obchodními napětími a problémy na trhu s nemovitostmi.
- Čínské jednoleté a pětileté úrokové sazby zůstaly beze změny na úrovni 3,0 %, respektive 3,5 %.
- Ceny nemovitostí v Číně klesly meziměsíčně (m/m) o 0,41 %, což je nejrychlejší pokles za posledních 11 měsíců.
- Goldman Sachs předpokládá, že Čína bude udržovat přísnou politiku v oblasti vzácných zemin až do roku 2028, kdy mají některé americké investice zahájit těžební činnost.
- Inflace na Novém Zélandu vzrostla ve třetím čtvrtletí na 3,0 % r/r, což odpovídá očekáváním a představuje nárůst z 2,7 % r/r. Tato hodnota se nachází na horní hranici inflačního cílového pásma, což může snížit vyhlídky na další snižování úrokových sazeb.
