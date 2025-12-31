Americký zemní plyn oslabuje o 4 %, mírné počasí tíží závěrečnou seanci roku 2025

Americký zemní plyn oslabuje v závěrečné seanci roku, pravděpodobně v důsledku vybírání zisků po růstu z lokálních minim zaznamenaných 22. prosince. Tento pokles přichází navzdory mimořádnému fundamentálnímu utažení začátkem měsíce – během prvních tří prosincových týdnů došlo k odčerpání zásob přesahujícímu 160 miliard kubických stop (bcf), což je pro toto období neobvyklé. Podle nejnovějšího reportu o zásobách za týden končící 19. prosincem zásoby poprvé od dubna klesly pod pětiletý průměr. Trh se však aktuálně zaměřuje na vlnu teplého počasí na konci prosince, která by měla přetrvávat až do poloviny ledna. V důsledku toho se očekává, že čerpání zásob během následujících tří reportovacích období zůstane utlumené.
Ačkoli sezónní výhledy NOAA zatím nenaznačují bezprostřední arktický výbuch, meteorologové upozorňují na vysokou pravděpodobnost vývoje studené fronty po polovině ledna. Navíc díky rekordním vývozům LNG by celková poptávka měla zůstat silná. Americké prognostické firmy očekávají, že ceny v příštích 7 až 10 dnech zůstanou stabilní nebo mírně klesnou, následované možným oživením v horizontu 30 až 45 dnů. Za zmínku stojí, že forwardová křivka zůstává ve výrazné backwardaci až do dubna.
Aktuální meteorologické modely naznačují, že teploty zůstanou nad sezónním průměrem i v příštích dvou týdnech.
Technická analýza
Ceny dnes procházejí výraznou korekcí, která ve spojení se včerejším vývojem naznačuje tvorbu formace „shooting star“. Uzavření na těchto nízkých úrovních může signalizovat konec nedávné korekční rally v rámci širšího klesajícího trendu. V takovém případě by mohl trh testovat klíčovou podporu v blízkosti 100- a 200denního klouzavého průměru, tedy okolo 3,6 USD/MMBtu.
