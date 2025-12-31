Cukr míří k největšímu ročnímu poklesu od roku 2017 kvůli přebytku nabídky

-
Ceny surového cukru klesly v roce 2025 o 22 %, což je největší pokles od roku 2017.
-
Hlavními důvody jsou silná produkce v Brazílii a Indii a slabá globální poptávka.
-
Oslabení produkce v Thajsku snižuje odhad globálního přebytku na 3,6 milionu tun.
-
Ceny surového cukru klesly v roce 2025 o 22 %, což je největší pokles od roku 2017.
-
Hlavními důvody jsou silná produkce v Brazílii a Indii a slabá globální poptávka.
-
Oslabení produkce v Thajsku snižuje odhad globálního přebytku na 3,6 milionu tun.
Ceny surového cukru jsou na cestě k největšímu ročnímu propadu za posledních osm let, především kvůli výhledu nadprůměrné globální produkce. Přestože se nejaktivnější kontrakt v New Yorku dnes mírně zotavil a posílil o 1,6 %, za celý rok klesl o zhruba 22 %, což je největší pokles od roku 2017. Také bílý cukr oslabil – v Londýně ztratil 15 %, což představuje nejhlubší roční propad od roku 2018.
Za tímto vývojem stojí především silná sklizeň v Brazílii, největším světovém vývozci cukru, a obnovený růst produkce v Indii, která patří mezi klíčové producenty. Tato kombinace vede k očekávání, že nabídka výrazně převýší poptávku, která zůstává utlumená. Analytici varují, že pokud nedojde k zásadním změnám v politice nebo nepřízni počasí, může cena surového cukru pokračovat v poklesu.
Na druhé straně však existuje nejistota ohledně výhledu produkce v Thajsku, třetím největším světovém vývozci. Zpožděný začátek sklizně cukrové třtiny a problémy s pracovní silou v pohraničních oblastech s Kambodžou vedly k poklesu odhadů produkce o 400–450 tisíc tun. To by mohlo částečně zmírnit globální přebytek, který byl nyní upraven z 4,1 na 3,6 milionu tun, uvádí analytik Claudiu Covrig ze společnosti CovrigAnalytics.
Graf SUGAR (D1)
Cena cukru se aktuálně obchoduje na hodnotě 15,17 USD, přičemž v posledních dnech došlo k růstu nad EMA 50 (15,01), ale SMA 100 (15,45) zatím zůstává nepřekonaná. Tato úroveň tvoří významnou technickou rezistenci, kterou se trhu zatím nepodařilo prorazit. CCI dosahuje hodnoty 64,0, což značí pozitivní, ale zatím ne extrémně překoupené momentum. Momentum (101,5) je rovněž v růstové fázi, což podporuje pokračování oživení. Navzdory těmto pozitivním signálům zůstává celkový trend stále klesající, což potvrzuje i stále sestupný SMA 100. Z hlediska objemu je patrný mírný nárůst obchodní aktivity při posledním růstu, což může signalizovat zvýšený zájem kupců. Pro potvrzení obratu by však bylo potřeba průrazu nad SMA 100 a stabilizace nad touto hladinou.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
BREAKING: Výrobní PMI v eurozóně zaostal za odhadem 🇪🇺 📉
Stříbro posiluje o 4 % 📈Vzniká sestupný trojúhelník?
Technická analýza - DE40 (02.01.2026)
Ranní shrnutí (02.01.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.