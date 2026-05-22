Ranní shrnutí (22. 05. 2026) Nasdaq roste a podporuje evropské i asijské akcie

- Asijské akcie rostly druhou seanci v řadě. Podpořila je rotace kapitálu do společností navázaných na AI a stále odolný sentiment na Wall Street. Index MSCI Asia vzrostl zhruba o 1 %. V čele byl japonský Nikkei, který posílil o 2,7 %.
- Nejsilnější signál přišel od SoftBank, jejíž akcie vyskočily o 11 % díky očekáváním spojeným s expozicí firmy vůči infrastruktuře AI. Lenovo dosáhlo v Hongkongu nejvyšší úrovně za 26 let po silných výsledcích v segmentech souvisejících s AI.
- Zlepšený sentiment je patrný i mimo Asii. Futures na Nasdaq 100 rostou o 0,4 %, zatímco evropské indexy naznačují vyšší otevření.
- Geopolitické faktory stále částečně omezují chuť riskovat. Ropa Brent však klesla pod 102 USD za barel, a to navzdory signálům z Íránu, které ukazují na tvrdší vyjednávací postoj ohledně Hormuzu a na přítomnost obohaceného uranu v zemi.
- Zlato kleslo směrem k 4 540 USD za unci. To naznačuje částečné vybírání zisků navzdory přetrvávajícímu geopolitickému napětí. Jen zůstal slabý poblíž 159 vůči dolaru poté, co klíčový údaj o inflaci v Japonsku zaostal za očekáváním.
- Donald Trump rozhodl o vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska.
